Il Grande Fratello Vip 6 è giunto al capolinea da qualche mese. Tuttavia, alcuni ex protagonisti continuano ad essere al centro del clamore mediatico. In queste ore, Soleil Sorge e Alex Belli sono stati protagonisti di un botta e risposta sui social. Secondo l'attore, l'ex coinquilina continuerebbe a parlare di lui per visibilità.

Che cos'è successo?

Nella casa più spiata d'Italia, Alex Belli e Soleil Sorge avevano instaurato un bellissimo rapporto. Oggi, però, è svanito. In un'intervista la 27enne italo-americana ha difeso sua mamma Wendy Kay per le dichiarazioni rilasciate in passato sull'ex attore di Centovetrine: "Ha reagito davanti all'ennesima falsità di Alex".

Dunque, la influencer è fiera delle dichiarazioni fatte dalla mamma ai tempi del reality show di Canale 5. Inoltre, la diretta interessata aveva spiegato che nella casa di Cinecittà tutti volevano essere seduti al suo posto perché c'erano le luci migliori.

Il botta e risposta

In seguito all'intervista rilasciata dalla 27enne italo-americana, Alex Belli ha pubblicato un tweet sarcastico: "Giusto per la cronaca, poi sono io che parlo di lei". Nel proseguo, il 38enne ha punzecchiato l'ex amica-speciale: "L'incoerenza ormai non ha confini". Infine, il diretto interessato ha sostenuto che a differenza dell'ex coinquilina, lui non ha mai rinnegato quello che era stato costruito all'interno del Grande Fratello Vip 6: "Quando lo capirà sarà troppo tardi".

Ovviamente, le affermazioni di Belli non sono passate inosservate alla diretta interessata.

Soleil ha deciso di replicare all'ex coinquilino: "Mettiti l'animo in pace". La diretta interessata ha invitato Alex a leggere meglio la sua intervista, visto che gli ha fatto anche pubblicità. A sua volta, la influencer ha fatto notare che la sua vita è perfetta così come è.

Alex Belli ha deciso di rispondere ancora una volta all'ex gieffina: "Vai col dissing. Cosa me ne faccio io dei click?".

Il commento di alcuni utenti

Il botta e risposta social tra i due ex gieffini non è passato inosservato. Su Twitter, alcuni fan di Soleil Sorge hanno spezzato una lancia a favore della 27enne: "Non ha detto nulla ma vecchie cose.

Esci dal loop che Soleil non ha bisogno di te per andare avanti". Un altro utente ha sostenuto che Belli abbia perso la testa per l'ex coinquilina e forse, prova ancora qualcosa. In replica alla fan, Alex ha precisato che neanche lui ha bisogno di Soleil per avere popolarità.

Tra i commenti a favore dell'ex attore di Centovetrine, c'è chi ha sostenuto che Sorge cerchi solo visibilità. Altri utenti hanno fatto notare che anche la influencer abbia marciato sull'amicizia-speciale nata al Grande Fratello Vip 6.