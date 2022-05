L'appuntamento con la finale di Amici 2022 è in programma questa domenica 15 maggio in prime time su Canale 5, quando si arriverà alla proclamazione del vincitore assoluto, che si porterà a casa il montepremi finale di quest'anno.

La serata conclusiva di questa ventunesima edizione sarà trasmessa in rigorosa diretta televisiva sulla rete ammiraglia del Biscione e ciò permetterà al pubblico di poter esprimere le proprie preferenze.

Per quanto riguarda gli ospiti di questa finale ci sarà la cantante ed ex allieva della scuola, Alessandra Amoroso.

Chi sono i sei finalisti di Amici 2022: anticipazioni ultima puntata del 15 maggio

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla finale di Amici 2022 di questa domenica sera, rivelano che sono sei i concorrenti ammessi all'ultima puntata.

Si tratta di Sissi, Alex, Luigi, Serena, Albe e Michele: tra di loro si nasconde il nuovo vincitore di questa ventunesima edizione che erediterà la coppa direttamente da Giulia Stabile, protagonista indiscussa della passata stagione del talent show Mediaset.

Per questa finale sono previste diverse sfide che vedranno coinvolti i sei concorrenti finalisti dello show.

Ci sarà il televoto e una giuria tecnica: anticipazioni Amici 2022 finale

Come da tradizione, anche questa volta la finalissima di Amici sarà in onda in rigorosa diretta televisiva su Canale 5: in questo modo verrà data la possibilità al pubblico da casa di essere parte attiva dello show e quindi di poter esprimere le proprie preferenze attraverso il televoto.

Le anticipazioni sulla finale di quest'anno rivelano che, alcune manche previste nel corso di domenica sera saranno valutate per il 50% attraverso il televoto del pubblico da casa e per il restante 50% dalle giurie tecniche che saranno presenti in studio.

In attesa di scoprire chi riuscirà ad avere la meglio nel corso delle varie manche e quindi chi arriverà al super-duello finale per la proclamazione del vincitore, anche Maria De Filippi ha svelato nuove anticipazioni su quello che succederà in finale.

Alessandra Amoroso ospite alla finale di Amici 2022 su Canale 5

Intervenuta radiofonicamente su RTL 102.5, la conduttrice ha svelato che uno degli ospiti della finalissima di domenica 15 maggio, sarà la cantante Alessandra Amoroso, che in passato riuscì a vincere lo show.

"Alessandra Amoroso sarà ospite alla finale di Amici di domenica. Non so se si emozionerà, se succederà faremo un fermo immagine di quel momento", ha dichiarato ironicamente Maria De Filippi.