L'appuntamento con la finale di Amici 2022 si avvicina e non mancano le polemiche. Domenica 15 maggio, in prime time dalle 21:30 su Canale 5, andrà in onda l'attesa ultima puntata del talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, che porterà alla proclamazione del vincitore assoluto di quest'anno.

Un appuntamento decisamente molto atteso dal pubblico dato che, per la prima volta, avrà la possibilità di esprimere la propria preferenza col televoto.

Tuttavia, non saranno solo gli spettatori ad avere voce in capitolo, dato che ci sarà anche una giuria tecnica in studio e questa presenza ha scatenato un'accesa polemica tra i fan del talent show.

Polemica sulla finale di Amici 2022: la giuria tecnica manda in tilt i fan

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla finale di Amici 2022 in onda questa domenica sera in prime time, rivelano che ci saranno diverse manche tra i sei finalisti di quest'anno, le quali poi porteranno alla proclamazione dei due concorrenti che si giocheranno il tutto per tutto al duello conclusivo.

Alcune di queste manche saranno valutate e giudicate per il 50% attraverso il televoto del pubblico da casa e per il restante 50% da una giuria tecnica, di cui al momento non si conoscono ancora i componenti.

Sta di fatto che, la presenza di una giuria tecnica che avrà voce in capitolo anche in questa finale del talent show, ha scatenato subito accese polemiche in rete e sui social.

I fan di Amici 2022 sbottano prima della finale di domenica

In tanti, infatti, hanno puntato il dito contro questa scelta della produzione del talent show ideato e condotto da Maria De Filippi.

"In questo modo stanno cercando di trovare il format giusto per far vincere Serena la categoria ballo", ha sentenziato un fan, sottolineando che la presenza di una giuria tecnica alla finalissima di Amici 2022, potrebbe portare in vantaggio la ballerina del team di Raimondo Todaro.

"Sicuramente ci sarà Garrison per andare contro la Celentano, come è successo al pomeridiano", ha sentenziato un altro fan che ipotizza la presenza in studio dell'ex prof di ballo della scuola.

'Voto misto per far fuori Alex', sbottano i fan di Amici 2022

"Questo voto misto serve per far fuori uno amato dal pubblico, ma non previsto come vincitore.

La paura è che possa servire a far fuori Alex prima della fine e far vincere chi dicono loro", ha sbottato un altro spettatore e fan di Amici 2022.

"Anche Alex rischia perché con il televoto supera sicuramente Sissi ma poi bisogna vedere come voterà la giuria tecnica", ha aggiunto un altro spettatore del talent show preoccupato per quelle che saranno le sorti del cantante componente del team di Lorella Cuccarini.