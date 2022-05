Alex è uno dei cantanti di questa edizione di Amici di Maria De Filippi più amati dal pubblico. Con il suo fare da bel tenebroso, i suoi rari sorrisi, le sue fossette e il suo grandissimo talento, è riuscito ad entrare nel cuore di tutti gli spettatori, arrivando a un passo dalla vittoria [VIDEO]. Il programma è stato vinto da Luigi, ma anche Alex ha avuto le sue soddisfazioni, grazie al premio Oreo e al premio Marlù. I suoi fan continuano a sostenerlo, nonostante le polemiche per la scelta della casa discografica. Lo stesso cantante ha voluto dare una spiegazione riguardo la sua decisione.

La scelta di Alex

Alex è entrato ad Amici portando il suo singolo Sogni al Cielo, che è già diventato un grande successo. La sua passione per la musica e il suo talento lo hanno portato a farsi notare subito. Il 10 giugno esce il suo primo album, dal titolo Non siamo Soli, che verrà rilasciato con l'etichetta discografica 21 Co. Alex, su Witty, ha spiegato che ha provato un grande onore quando ha ricevuto le proposte di grande case discografiche, come Warner e Carosello, ma che ha capito subito quello che era il meglio per lui. Ha scelto 21 Co perché per lui continuare con la struttura e le persone che lo hanno seguito ad Amici significa "rimanere in una famiglia che mi ha accolto e capito".

Chi è Alex Wyse

Alex Wyse è stato un allievo molto amato di questa edizione di Amici di Maria De Filippi. Scelto, voluto e sostenuto da Lorella Cuccarini, Alex ha sempre dimostrato di avere un grande talento e un carattere molto particolare. Oltre a una bellissima voce e una grande capacità vocale, ha conquistato tutti con il suo carattere schivo, silenzioso, ma anche molto schietto.

Non si è mai tirato indietro di fronte alle sfide e ha sempre espresso le sue convinzioni con grande sincerità. Alex è nato a Como, in Lombardia, il 16 giugno 2000. Alex Wyse è il suo nome d'arte. In realtà, all'anagrafe si chiama Alessandro Rina. Il cantante non ha studiato in Italia, ma nel Regno Unito. Ha frequentato il Chesterton Community College di Cambridge e successivamente ha ottenuto il diploma alla BIMM di Londra.

Per riuscire a mantenersi e pagare gli studi ha lavorato come fattorino e come cameriere, senza mai rinunciare alla sua grande passione per la musica.

Alex Wyse: famiglia e amore

Alex è nato a Como, ma in realtà le sue origini sono meridionali. La mamma del cantante proviene dal Sud, più precisamente dalla Calabria. Inoltre, Alex non è figlio unico, ma ha una sorella. Per quanto riguarda la vita sentimentale, molto di quello che sanno i fan è stato mostrato proprio all'interno della scuola di Amici. Alex, infatti, è entrato nella scuola che era fidanzato con una ragazza di nome Chiara. Quando tra i due la relazione è finita, si è avvicinato molto alla ballerina Cosmary, conosciuta proprio all'interno del talent show.

Tra i due è nato un sentimento che è cresciuto giorno dopo giorno e ora che la sua esperienza è finita finalmente potranno abbracciarsi. Cosmary, da quando è stata eliminata dal talent, ha sempre mostrato il suo amore e il suo sostegno per Alex sui social network