A vincere la ventunesima edizione di Amici è stato Luigi Strangis ma, stando ai numeri, il più "amato" è un altro allievo finalista. In questi giorni, infatti, Alex Wyse ha superato il mezzo milione di follower su Instagram, e il merito è anche dei video che pubblica sul suo profilo per intrattenere i fan. Del calabrese, invece, ultimamente si parla soprattutto per l'annuncio delle date dei suoi primi instore e per un bacio che avrebbe dato ad una ragazza misteriosa dopo la vittoria del talent.

Aggiornamenti sui protagonisti di Amici

Sono passati circa dieci giorni dalla finale di Amici 21, la puntata in cui è stato proclamato il vincitore assoluto di quest'anno.

Se lo scorso 16 maggio è stato Luigi Strangis a sbaragliare la concorrenza al televoto, ultimamente le preferenze del pubblico sembrano essersi spostate su un altro protagonista dell'edizione del talent-show che si è appena conclusa.

Dando un'occhiata ai profili Instagram dei ragazzi, infatti, ci si accorge che il più amato e seguito non è il vincitore ma un cantante che ha sfiorato il duello finale contro Michele Esposito.

Ad oggi, giovedì 26 maggio, il talento con il maggior numero di follower è Alex Wyse. Anche se si è classificato quarto (secondo nella categoria canto), il giovane continua a veder crescere il proprio gruppo di fan, che proprio in questi giorni ha superato il mezzo milione.

I numeri dei ragazzi di Amici

A meno di due settimane di distanza dalla finale di Amici, dunque, Alex ha superato tutti i compagni di classe sui social network: solamente su Instagram, infatti, il cantante ha oltre 502 mila follower, molti in più rispetto ai colleghi finalisti.

Ad oggi, 26 maggio, Luigi Strangis è seguito da 469 mila fan, mentre supera i 200 mila Sissi: un po' più attardati in questa particolare classifica, sono i fidanzatini Albe e Serena.

Insomma, la gente sta dimostrando di sentirsi più vicina all'allievo che non ha vinto, quello che proprio in questi giorni sta deliziando i suoi sostenitori con video inediti dove canta l'inedito disco d'oro "Sogni al cielo". Direttamente nella cameretta di casa sua, Alessandro Rina ha registrato dei brevi filmati in cui intona il brano che più lo rappresenta, quello che gli ha permesso di raggiungere importanti traguardi.

Il giovane, inoltre, è in attesa di incontrare i fan in giro per l'Italia: esattamente come il collega Luigi, a breve Alex inizierà gli instore per autografare il disco in uscita il 10 giugno.

I pettegolezzi sul primo classificato di Amici

I ragazzi di Amici, però, in queste ore sono al centro dell'attenzione mediatica anche per le loro vite amorose.

Se Alex ha finalmente riabbracciato Cosmary (ballerina conosciuta all'interno della scuola) dopo mesi di lontananza, Luigi non si sta sbilanciando sulla propria situazione sentimentale, e questo non fa che alimentare gossip e chiacchiere.

Di recente, ad esempio, i più attenti fan hanno scovato un particolare che confermerebbe il totale disinteresse di Strangis nei confronti di Carola Puddu.

In un video che Lorella Cuccarini ha pubblicato sui social network, sullo sfondo si intravede il cantante scambiarsi affettuosità (c'è addirittura di chi parla di baci sulle labbra) con una ragazza mora dall'identità sconosciuta.

Una teoria che si sta facendo largo sul web, è quella secondo la quale Luigi potrebbe avere una fidanzata "segreta", una compagna della quale non ha mai parlato in tv e che ha rivisto subito dopo la vittoria.

Se così fosse, risulterebbero strane e forse un po' ambigue le dichiarazioni del giovane sul rapporto con Carola, soprattutto quelle incerte sul futuro.