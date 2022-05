L'appuntamento con Amici 21 torna in onda questo sabato 7 maggio con la messa in onda dell'ottava puntata dello show.

I concorrenti rimasti in gara si sfideranno nella semifinale di questa ventunesima edizione dello show condotto da Maria De Filippi, che porterà alla proclamazione dei finalisti ufficiali di quest'anno, i quali si giocheranno il tutto per tutto nella serata conclusiva.

Ma in quanti accederanno alla finale di Amici 21? Non si esclude che, durante l'ottava puntata del talent, possano esserci ben due eliminazioni dalla gara.

Anticipazioni ottava puntata Amici 21: la semifinale del talent show Mediaset

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la programmazione di Amici 21 rivelano che, questo sabato 7 maggio 2022, sarà trasmessa l'ottava puntata del serale su Canale 5.

Come è già successo nelle puntate precedenti dello show, anche questa volta il serale sarà in differita. La semifinale, quindi, non verrà trasmessa in rigorosa diretta ma, come sempre, verrà registrata qualche giorno prima rispetto all'effettiva messa in onda di sabato 7 maggio.

La gara entrerà sempre più nel vivo dato che, per i sette concorrenti in gara, arriverà il momento di affrontare le sfide finali prima di arrivare alla proclamazione dei finalisti ufficiali di questa ventunesima edizione.

Doppia eliminazione dall'ottava puntata di Amici 21 del 7 maggio?

Albe, Serena, Dario, Michele, Sissi, Luigi e Alex sono i "fantastici 7" che sono riusciti ad accedere alla semifinale di Amici 21 e che, nel corso della puntata di sabato sera, saranno chiamati a scendere di nuovo in campo per affrontare nuove sfide in vista della proclamazione dei finalisti.

Tenendo conto che, la finalissima di Amici si svolge sempre tra 5 concorrenti, nel corso dell'ottava puntata potrebbero essere ben due eliminazioni definitive dalla gara.

Per due allievi che sono rimasti in gioco, potrebbe esserci il serio rischio di abbandonare la gara e quindi essere fatti fuori dallo show di Maria De Filippi, ad un passo dalla serata conclusiva.

Chi rischia l'eliminazione dall'ottava puntata di Amici 21

Un'ottava puntata che si preannuncia particolarmente adrenalinica per i concorrenti in gara ma anche per gli spettatori e fan di Amici 21, desiderosi di scoprire quelle che saranno le scelte finali dei tre giudici prima di arrivare alla proclamazione dei finalisti.

Al momento, tra coloro che sembrano essere "sfavoriti" per questa ottava puntata e quindi a rischio eliminazione nel corso della semifinale, spicca il nome del cantante Albe, del team guidato da Anna Pettinelli. In bilico anche la ballerina Serena, capitanata dal prof Raimondo Todaro.