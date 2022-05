Carola Puddu è una delle ballerine più amate della ventunesima edizione di Amici. La ragazza ha fatto impazzire il pubblico con le sue dichiarazioni d'amore nei confronti del vincitore Luigi, che ha conquistato il suo cuore durante tutti questi mesi trascorsi insieme in casetta. I due hanno stretto un legame forte, ma il cantante ha sempre spiegato che si trattava di amicizia. Ora che la trasmissione è finita, il web ha svelato alcune ipotesi sulla vita sentimentale della ballerina, coinvolgendo anche il suo collega Michele, che per lei ha speso parole bellissime.

Carola e la cotta per Luigi

Carola Puddu ha avuto un percorso davvero perfetto nella scuola di Amici di Maria De Filippi, che l'ha portata a ottenere il ruolo di Giulietta in teatro. Sostenuta e amata dalla professoressa Alessandra Celentano, la ballerina ha dimostrato non solo il suo grande talento ma anche la sua personalità e la sua grande dolcezza. Nei mesi trascorsi in casetta si è avvicinata moltissimo a Luigi Strangis, il vincitore di questa edizione, tanto da prendersi una bella cotta. Carola ha ammesso i suoi sentimenti in diverse occasioni, mostrando al cantante il suo cuore, apertamente, senza mai nascondere ciò che provava. Il cantante ha dichiarato di provare un grande affetto per la ragazza, ma non ha mai ricambiato il suo sentimento.

I due continuano ad avere un bel rapporto, tuttavia non è mai iniziata la storia d'amore che molti fan sognavano. Ora che la trasmissione è finita, sul web si inizia a vociferare di un possibile avvicinamento di Carola e Michele, suo collega nella scuola.

Le parole di Michele per Carola

Nelle ultime ore ha iniziato a circolare un'ipotesi particolare sulla vita sentimentale di Carola Puddu.

Si tratta solo di un'indiscrezione condivisa sul web, che non ha alcuna conferma per il momento. Molti utenti sostengono che la ballerina potrebbe essersi avvicinata sentimentalmente a un collega della sua stessa edizione. Il suo interesse sarebbe rivolto a Michele Esposito, o almeno è quello che tanti fan hanno iniziato a pensare sentendo le parole che il ballerino ha speso per Carola.

Michele ha spiegato che in poco tempo si sono connessi in modo molto forte e intenso, che si sono sempre guardati e studiati in sala prova. "Spero di rivederla" ha aggiunto il ballerino, che ha dimostrato di provare una profonda stima e anche un grande affetto per Carola Puddu.

Il rapporto tra Carola e Luigi

Per il momento non è possibile sapere se in questa ipotesi possa esserci qualcosa di reale. Sicuramente i due ballerini sono legati dalla stessa passione e da una grande stima, ma potrebbe trattarsi semplicemente di una grande amicizia. Carola è sempre stata molto schietta e sincera per quanto riguarda i suoi sentimenti, che sono tutti rivolti nei confronti di Luigi. Il cantante, a Verissimo, ha spiegato che continua a sentire la ballerina e che la trova una persona davvero meravigliosa, anche se per il momento vuole concentrarsi solo sulla musica. "Vediamo, dai" ha aggiunto Luigi, facendo sperare tutti i fan. Forse c'è ancora speranza per Carola e Luigi e questo metterebbe sicuramente da parte Michele, nonostante le ipotesi uscite sul web.