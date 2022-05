Quando mancano sei giorni alla finalissima di Amici 21, sono tanti i pronostici che si stanno facendo su chi sarà il vincitore di quest'anno. Fan e curiosi, dunque, sembrano concordare sulla "supremazia" di due allievi su tutti: Alex e Luigi sono appaiati in testa a tutte la classifiche degli scommettitori, confermandosi i protagonisti più amati della ventunesima edizione del talent. Poche possibilità di vittoria per i ballerini Serena e Michele e per i cantanti Albe e Sissi, anche se quest'ultima è l'unica ad inseguire il duo in testa con una buona quota.

I numeri dei finalisti di Amici

Domenica 15 maggio terminerà la ventunesima edizione di Amici: dopo quasi nove mesi, sarà proclamato il vincitore tra i sei allievi che la giuria ha portato all'ultima puntata.

A giocarsi il titolo tra pochi giorni, dunque, saranno: Albe La Malfa, Alex Wyse, Luigi Strangis, Sissi Cesana, Serena Carella e Michele Esposito.

Per la prima volta nella storia del talent-show, la finalissima sarà a sei e il pubblico dovrà scegliere con il televoto il protagonista più amato e meritevole di alzare la coppa.

Da quando sono stati ufficializzati i finalisti di quest'anno, online sono partite scommesse e pronostici su chi avrà la meglio su tutti: un pensiero che sembra sposare la maggior parte dei telespettatori, è che la vittoria dovrebbero contendersela due cantanti del cast.

Il successo dei cantanti di Amici

I favoriti alla vittoria di Amici 21 secondo gli scommettitori, sono due finalisti: con un pari merito che si conferma in varie votazioni online, Alex e Luigi sono i principali candidati al trionfo.

I ragazzi hanno le medesime quotazioni su diversi siti, questo significa che il pubblico è equamente diviso tra chi vorrebbe Wyse come vincitore e chi preferirebbe Strangis.

Questi numeri confermano quelli emersi dal televoto che è stato indetto una settimana fa: i musicisti della scuola hanno ottenuto il 74% dei voti in due (40% per Alex e 35% per Luigi), segno che la gente a casa vuole loro a giocarsi la finalissima domenica prossima.

L'unica allieva a poter insidiare l'ascesa dei "prediletti" dai fan, sembra essere Sissi: la giovane è terza in tutti i sondaggi e non è escluso che possa avvicinarsi pericolosamente ai compagni di classe che primeggiano nelle classifiche.

Poche chance di vittoria, infine, hanno il rapper Albe (entrato in finale per il rotto della cuffia, ovvero grazie ad un ex equo con la fidanzata al ballottaggio della semifinale), e i ballerini Serena e Michele (uno dei due vincerà la categoria danza sicuramente).

Attesa per l'ultima puntata di Amici

I fan di Amici non vedono l'ora che arrivi domenica 15 maggio, giorno in cui andrà in onda l'ultima puntata di questa fortunata edizione del talent-show. Tra pochi giorni, dunque, Maria De Filippi condurrà l'unica diretta di quest'anno del suo format, quella al termine della quale sarà proclamato il vincitore.

Nel corso dei daytime che saranno trasmessi tra lunedì 9 e venerdì 13, dovrebbe essere spiegato il meccanismo della finale: ancora non si sa, infatti, come sarà la gara tra i sei finalisti, chi dovrà votarli (se solo il pubblico a casa oppure anche la giuria) e come si arriverà al decisivo scontro a due.

La volontà dei telespettatori è chiara, ma non è detto che verrà rispettata: il fatto che Alex e Luigi siano i più amati dalla gente, non è una garanzia di successo per entrambi nelle sfide dell'ultima puntata.

Non è da escludere, inoltre, che un allievo poco quotato come Sissi o Michele superi i favoriti per una serie di valutazioni fatte da giudici e professori, anche loro parte fondamentale del cast del programma.