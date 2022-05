Nunzio è stato eliminato da Amici 21. Dopo essere tornato in possesso del proprio account social, l'ex allievo della scuola più famosa d'Italia ha pubblicato un post di ringraziamenti. Tra le persone menzionate dal ballerino, c'è anche la maestra Celentano. All'interno del programma i due hanno battibeccato in varie occasioni, ma Nunzio sente di essere grato anche all'insegnante del team rivale.

Le parole dell'ex allievo

Su Instagram, Nunzio ha postato un suo scatto mentre è intento a ballare una delle coreografie di Amici 21. Il ballerino di latino-americano ha ringraziato in primis tutti coloro che l'hanno sostenuto in questo percorso.

Il ragazzo ha ammesso che diventare un allievo della scuola più famosa d'Italia era un sogno che inseguiva fin da bambino. Poi, il diretto interessato ha ringraziato Francesca Tocca e Umberto Gaudino per averlo aiutato nella preparazione delle varie performance sia dal punto di vista morale che fisico.

Nel post Nunzio ha menzionato anche la maestra Celentano: "Un pensiero affettuoso perché è stata capace di mettermi in competizione con me stesso, tirando fuori lati del mio carattere a me sconosciuti".

Il messaggio per Raimondo Todaro

Nei ringraziamenti di Nunzio, compare anche il suo mentore Raimondo Todaro. L'ex allievo di Amici 21 ha ringraziato l'insegnante di latino-americano per avergli dato una seconda possibilità andando contro tutti e tutto.

Il ballerino ha rivelato che Todaro è stato il suo punto di riferimento da molti anni proprio come un fratello maggiore. In questa sua avventura nel talent show di Maria De Filippi, per lui è stato di grande aiuto.

A settembre, Nunzio si era presentato come allievo nella scuola. Raimondo Todaro tra Nunzio e Mattia decise di prendere quest'ultimo.

Tale decisione portò il ballerino escluso ad avere una dura reazione sui social.

Nunzio è stato richiamato ad Amici21, a causa dell'infortunio di Zenzola ad un passo dal serale.

La risposta del maestro

In seguito alla dedica di Nunzio, Raimondo Todaro ha deciso di rispondere al suo allievo. In un commento su Instagram, l'insegnante si è complimentato con il ballerino per avere portato in alto la bandiera della categoria latino-americano ad Amici 21.

Secondo il maestro, il ragazzo in poco tempo è riuscito a dare molto al programma di Maria De Filippi.

Inoltre, Todaro ha sottolineato le difficoltà di un ballerino latinista di esibirsi da solo a causa del protocollo anti-covid: "Ti sei arrangiato da solo, senza ballerina in una disciplina che fa della coppia la sua essenza".

Infine, il diretto interessato si è detto fiero e orgoglioso del percorso svolto da Nunzio.