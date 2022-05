L'appuntamento finale con Amici 21 è in programma domenica 15 maggio in prima serata su Canale 5. Durante la serata saranno assegnati i vari premi in denaro ai finalisti di questa edizione dello show ideato e condotto da Maria De Filippi.

Tutti porteranno a casa una somma di denaro: i premi quest'anno partono da 7 mila e arrivano fino a 150 mila euro, ossia il montepremi che si aggiudicherà il trionfatore assoluto di quest'anno, che verrà scelto dal pubblico tra Sissi, Alex, Luigi, Michele, Albe e Serena.

Quanto guadagna il vincitore di Amici 21: ecco la cifra del montepremi finale

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla finale di Amici 21 in programma questa domenica sera su Canale 5, rivelano che il pubblico da casa tornerà a essere fondamentale, dato che saranno proprio gli spettatori a decretare il vincitore assoluto di quest'anno attraverso il televoto.

Ma a quanto ammonta il premio in denaro che si porterà a casa il vincitore assoluto dello show? Anche quest'anno, la cifra è di 150 mila euro in gettoni d'oro, proprio come è già accaduto nelle passate edizioni dello show Mediaset.

I premi in denaro assegnati alla finale di Amici 21: svelate le varie cifre

Tuttavia, ci sarà un premio in denaro anche per i vincitori della categoria di danza e di quella di canto: in questo caso, la cifra è di 50 mila euro per ciascuno.

Nel corso della finale di Amici 21, inoltre, sarà assegnato anche il Premio Tim della Critica del valore di 50 mila euro, il quale sarà decretato da una giuria composta dalle varie testate giornalistiche. Inoltre, è previsto anche un secondo Premio Tim del valore di 30 mila euro, che verrà assegnato dalla giuria tecnica che presenzierà all'ultima puntata dello show di domenica 15 maggio.

Uno dei sei finalisti di questa ventunesima edizione, inoltre, si porterà a casa il Premio Oreo del valore di 20 mila euro, che anche in questo caso sarà assegnato da una giuria tecnica.

Tutti i finalisti di Amici 2022 si portano a casa 7 mila euro

Sissi, Alex, Albe, Michele, Serena e Luigi sono già tutti vincitori del Premio Marlù del valore di 7 mila euro ciascuno.

Tra i cantanti, inoltre, ci sarà la proclamazione del vincitore del Premio Radio di quest'anno: a decretarlo saranno gli speaker dei principali network radiofonici, i quali decreteranno il pezzo più radiofonico tra quelli che sono stati realizzati quest'anno dagli allievi.

In queste settimane, intanto, il programma è stato premiato da una media di oltre 4,5 milioni di spettatori a settimana, con picchi che hanno toccato anche il 40% di share durante la messa in onda della semifinale.