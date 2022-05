Come i fan avevano previsto, la semifinale di Amici ha regalato emozioni e colpi di scena. Al termine della puntata, infatti, sono state assegnate le ultime maglie della finale e, a sorpresa, i ragazzi promossi sono stati sei e non cinque. Unico eliminato ad un passo dal sogno, il ballerino Dario Schirone. A giocarsi la vittoria, dunque, saranno quattro cantanti e due danzatori: appuntamento per domenica 15 maggio in diretta su Canale 5.

Aggiornamenti sui finalisti di Amici 21

Sabato 7 maggio è andata in onda una delle puntate più attese del serale di Amici.

I telespettatori, infatti, hanno potuto assistere alla proclamazione dei finalisti di questa fortunata edizione, e non sono mancate le sorprese.

La prima parte della serata è stata dedicata a ciò che i fan conoscevano già grazie alle anticipazioni: la giuria ha consegnato la maglia oro a Sissi Cesana, Michele Esposito e Luigi Strangis.

I quattro allievi rimasti si sono sfidati in un ballottaggio emozionante e per nulla scontato: Alex Wyse, Albe La Malfa, Serena Carella e Dario Schirone, hanno portato in scena i loro cavalli di battaglia (brani inediti o cover per i cantanti, coreografie d'impatto per i ballerini).

Per far sì che il pubblico non sapesse già tutto al termine della registrazione, Maria De Filippi ha chiesto ai ragazzi a rischio di rientrare in casetta e attendere lì il verdetto dello spareggio.

Un danzatore lascia Amici prima della finale

Dopo avergli fatto preparare le valigie, la produzione ha chiesto ai quattro protagonisti del ballottaggio di raggiungere la sala relax della scuola e di salutare i tre finalisti perché qualcuno di loro non li avrebbe rivisti.

In uno studio vuoto, Maria De Filippi ha accolto per primo Alex.

Il cantante si è accomodato accanto alla conduttrice che, senza troppi giri di parole, gli ha detto che era il quarto finalista.

"Fai un sorriso, sei in finale. Volevo dirti che la giuria non ha mai avuto dubbi su di te. Sei bravissimo e sono molto orgogliosa. Ti faccio io l'applauso", ha detto la padrona di casa al giovane che secondo il pubblico dovrebbe giocarsi la vittoria con Luigi.

Dopo è toccato a Dario: l'allievo è stato subito informato del fatto che non rientrava nella rosa dei finalisti, dopodiché ha ringraziato ed è uscito di scena senza protestare.

Una coppietta di Amici vola in finale

Sissi ha scoperto della bocciatura del fidanzato Dario guardando il suo confronto con Maria dalla casetta: la cantante ha pianto ma è stata subito consolata da Alex, che le ha ricordato che potrà rivedere il compagno tra pochi giorni visto che il programma sta per finire.

A contendersi l'ultimo posto in finale, sono stati Albe e Serena. La presentatrice di Amici ha informato i ragazzi che nel conteggio dei voti assegnati dalla giuria allo spareggio, sono risultati essere a pari merito.

"Scegliete voi chi va in finale e chi esce", ha detto in un promo momento la presentatrice.

Il cantante si è offerto di lasciare spazio alla sua dolce metà tra le lacrime, ma De Filippi ha smorzato la tensione quando ha detto che passavano entrambi proprio grazie all'ex equo nello spareggio.

Domenica 15 maggio, dunque, andrà in onda l'ultima puntata del serale. Nel corso della diretta, il pubblico potrà scegliere i due vincitori (uno per categoria) attraverso vari televoti, ma ancora non si conosce il meccanismo pensato per questa inedita finalissima con sei protagonisti.

La semifinale, invece, ha fatto il boom d'ascolti: ad assistere al passaggio in finale di Alex, Albe, Serena, Luigi, Sissi e Michele, sono state oltre 4,5 milioni di persone, per uno share che ha toccato il 30%.