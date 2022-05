Quando mancano pochi giorni alla finale di Amici, un'allieva è stata presa di mira da alcuni haters per il suo aspetto fisico. Tra coloro che non sono contenti di vedere Serena Carella tra i finalisti della ventunesima edizione del talent-show, ci sono anche persone che l'hanno attaccata sui social network per il suo corpo. I fan della ballerina si sono subito esposti per difenderla dalle critiche gratuite che sta ricevendo nelle ultime ore, tra le quali anche quella di non essersi "sacrificata" per amore di Albe in semifinale.

Insulti per una finalista di Amici 2022

La scelta della produzione di Amici di far passare in finale sia Albe che Serena per un ex equo, non è piaciuta a molti spettatori. Sui social network, infatti, in tanti si sono esposti per criticare le decisioni della giuria, che ha preferito la coppia a Dario Schirone, unico eliminato della semifinale.

Gli attacchi più pesanti, però, li sta ricevendo la ballerina Carella, che da sabato scorso non fa che ricevere offese e insulti sia per il suo comportamento che per l'aspetto fisico.

Dando un'occhiata al profilo Instagram della ragazza, è possibile scovare i commenti negativi di chi non la apprezza né come artista né come donna e qualcuno è arrivato al punto di attaccare la pugliese per il suo corpo.

"Sei un sacco di patate", "Si vedono i chili in più che hai", "Dovresti dimagrire", hanno scritto alcuni haters sotto alle foto che compaiono sull'account della finalista di Amici 21.

Polemiche sulla danzatrice di Amici

Visto che Serena non può usare il cellulare (è stato tolto a tutti i ragazzi poco prima dell'inizio del serale), ci stanno pensando i suoi fan a difenderla dalle offese ingiustificate che sta ricevendo dopo la messa in onda della semifinale.

La giovane Carella, intanto, è al centro di un'altra polemica che riguarda sempre la semifinale di Amici. A far storcere il naso a molti telespettatori, infatti, è stato il comportamento poco affettuoso che la ballerina avrebbe avuto quando Maria De Filippi ha chiesto a lei e ad Albe di scegliere chi doveva andare in finale tra loro.

Se il cantante si è subito proposto per l'eliminazione, lasciando il posto da finalista alla fidanzata, quest'ultima non ha fatto altrettanto, anzi ha ascoltato la conversazione tra il compagno e la conduttrice, pronta ad andare a prendersi la maglia senza esitazioni.

Duello con Michele per la vittoria di categoria ad Amici

In barba agli haters, Serena è una finalista della ventunesima edizione di Amici e domenica 15 maggio si giocherà la vittoria di categoria con Michele. Gli unici due ballerini che sono riusciti ad approdare all'ultima puntata, infatti, si contenderanno il premio del loro circuito e un montepremi di 50mila euro.

Secondo i pronostici a avere la meglio dovrebbe essere il danzatore classico che la maestra Celentano ha voluto nella scuola poche settimane prima dell'inizio del serale.

I fan, però, non escludono che la pugliese Carella possa superare il collega anche grazie al supporto del pubblico con il televoto.

Nel corso della diretta, infatti, gli spettatori saranno interpellati più volte per scegliere il loro allievo preferito: il vincitore di Amici 21 sarà colui che riceverà il maggior numero di voti al termine del duello finale.