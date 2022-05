Manca sempre meno alla finalissima di Amici, per questo cresce nei fan la curiosità per come andranno le cose nel corso dell'ultima puntata di questa fortunata edizione. Domenica 15 maggio, dunque, i sei allievi finalisti gareggeranno sia per il montepremi, che dovrebbe essere di 150mila euro, che per vari premi che saranno assegnati a fine diretta. Il vincitore del circuito danza, inoltre, intascherà una bella cifra in quanto primo classificato della propria categoria.

Aggiornamenti sulla finalissima di Amici

La ventunesima edizione di Amici sta per avere il suo vincitore: domenica 15 maggio, infatti, il pubblico potrà scegliere il miglior allievo di quest'anno, al quale spetteranno vari riconoscimenti.

Il talento che riceverà il maggior numero di preferenze nel televoto finale, alzerà la coppa (che un anno fa è andata alla ballerina Giulia Stabile) e intascherà un montepremi dal valore di 150mila euro.

Nel corso della diretta che Maria De Filippi condurrà tra pochi giorni, però, saranno assegnati anche altri importanti premi.

I finalisti Albe, Serena, Michele, Sissi, Luigi e Alex avranno la possibilità di vincere:

Premio Tim della Critica (solitamente consegnato dai giornalisti presenti in studio);

(solitamente consegnato dai giornalisti presenti in studio); Premio SIAE (valido per i diritti d'autore);

(valido per i diritti d'autore); Premio Tim (30mila euro all'alunno più votato da una giuria selezionata nelle otto puntate del serale);

(30mila euro all'alunno più votato da una giuria selezionata nelle otto puntate del serale); Premio delle Radio (all'interprete dell'inedito più trasmesso);

(all'interprete dell'inedito più trasmesso); Premio Marlù (per tutti i ragazzi approdati alla finalissima);

(per tutti i ragazzi approdati alla finalissima); Premio Oreo (a colui/lei che ha vinto più challenge grazie ai voti dati dai telespettatori sui social network).

I favoriti al trionfo di Amici

Ricapitolando, nel corso dell'ultima puntata di Amici saranno consegnati sei premi e due allievi vincitori di categoria riceveranno un montepremi da migliaia di euro.

Stando ai pronostici che stanno facendo fan e curiosi, il circuito danza dovrebbe vincerlo Michele Esposito. Il "pupillo" della maestra Celentano, infatti, è apprezzato sia dalla giuria che dal pubblico (si è classificato terzo nel televoto per il preferito della scorsa settimana), per questo per Serena Carella sarà molto difficile batterlo e strappargli una vittoria quasi scontata.

Per quanto riguarda il canto, a giocarsela sono in quattro ma i telespettatori si dicono certi del fatto che Sissi e Albe non avrebbero molte chance di contendersi il primo posto. Visto come sono andate le cose soprattutto al serale, il duello finale dovrebbe essere tra Alex Wyse e Luigi Strangis, i talenti più amati dalla gente sin dalla prima puntata.

Il meccanismo della diretta di Amici del 15 maggio

La finale di Amici è alle porte e gli addetti ai lavori stanno iniziando a svelare cosa accadrà domenica 15 maggio in diretta su Canale 5.

Nelle scorse ore, ad esempio, è stato svelato il meccanismo col quale saranno scelti i due "super finalisti".

I sei talenti che hanno ottenuto la maglia dorata, si sfideranno in varie manche che saranno giudicate al 50% dal televoto e al 50% da tecnici presenti in studio. Soltanto quando gli allievi in gara rimarranno in due ci si rivolgerà esclusivamente al pubblico per chiedergli di scegliere il vincitore della ventunesima edizione.

I pronostici danno per favoriti Alex e Luigi, ma non è detto che le giurie spingano al duello finale altri ragazzi poco considerati dai telespettatori: Michele e Sissi piacciono molto a Stefano De Martino, Stash ed Emanuele Filiberto, quindi potrebbero essere proprio loro gli outsider dell'ultima puntata.

Poche possibilità, invece, sembrano avercele Serena e Albe, approdati alla finale grazie ad un pari merito che ha spinto la produzione ad assegnare una maglia in più in extremis.