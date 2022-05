Si sta facendo un gran parlare della dedica che Raimondo Todaro ha fatto a Nunzio dopo la sua eliminazione dal serale di Amici. Il professore ha elogiato il ballerino sia per le sue indiscusse qualità tecniche che per il carattere che ha dimostrato di avere nel corso del suo breve ma intenso percorso nella scuola. Alcuni fan hanno storto il naso leggendo l'attestato di stima dell'insegnante nei confronti di Stancampiano, soprattutto perché gli è parso un modo poco carino per voltare le spalle a Mattia Zenzola, l'allievo che ha dovuto lasciare il programma per infortunio e che il siciliano ha sostituito in corsa.

La precisazione del protagonista di Amici

L'eliminazione di Nunzio dal serale di Amici, continua a far discutere. Anche se sono passati un po' di giorni da quando Maria De Filippi ha comunicato il nome dell'allievo escluso dal programma ad un passo dalla semifinale, sui social network se ne parla tanto, anche per le reazioni che i protagonisti del cast hanno avuto a questo colpo di scena.

Tra i tanti che hanno elogiato il ballerino di latinoamericano, spicca Raimondo Todaro: il professore ha speso bellissime parole per il giovane talento che ha ritrovato nella scuola più famosa d'Italia a distanza di qualche anno dal loro sodalizio artistico (Todaro è stato docente di Stancampiano sin da quando era bambino, supportandolo nelle gare e nel percorso di crescita nel genere di danza che esercitano entrambi).

Il messaggio Instagram del docente di Amici

Nella dedica che Raimondo ha fatto a Nunzio su Instagram dopo la sua eliminazione da Amici, alcuni fan ci hanno letto un affetto particolare che metterebbe in ombra l'altro allievo che il siciliano ha seguito nella precedente fase del programma.

Lo scorso 1° maggio, infatti, Todaro è stato sommerso dalle critiche di chi ha pensato che preferisca il giovane Stancampiano a Mattia Zenzola, il latinista al quale ha dovuto rinunciare a poche settimane dall'inizio del prime time per un serio infortunio.

Accortosi di quello che le sue parole avevano scatenato tra gli spettatori del talent Mediaset, il professore ha pubblicato una Ig storia per spiegare come stanno veramente le cose, arrivando a fare una netta distinzione tra il rapporto che ha da sempre con Nunzio e quello che ha costruito da settembre con Mattia.

"Scrivo questo messaggio perché evidentemente sono stato poco chiaro, mi ha frainteso anche mia madre", ha esordito il docente di latinoamericano nello sfogo che i siti di gossip stanno riportando in queste ore.

Il ritorno di Mattia nel cast di Amici a settembre

"Mi sono battuto perché Mattia avesse un banco a settembre e lui sa quanto io sia felice per questo", ha aggiunto Raimondo in riferimento alla seconda opportunità che il ragazzo avrà dopo l'estate. Prima che Zenzola lasciasse il programma per un grave infortunio al piede, il suo professore gli ha comunicato che se vorrà potrà tornare nel cast del talent-show una volta guarito: il pugliese, infatti, ha già la certezza di far parte della classe 2022/2023 sempre con Todaro come coach.

"Per Nunzio ho il rimpianto che non abbia potuto giocarsela alla pari con tutti gli altri, non ha fatto tutto il percorso. Ma questo non ha nulla a che fare con Mattia.

La mia idea è che se la sarebbe giocata fino alla finale se fosse entrato prima", ha proseguito il siciliano nello sfogo con quale ha smentito la teoria di alcuni fan che preferirebbe un ballerino all'altro.

Raimondo ha sottolineato che entrambi i suoi allievi sanno cosa pensa di loro, e che nessuno se l'è presa per la dedica che ha fatto al latinista che ha dovuto lasciare la scuola ad un passo dalla semifinale di Amici 21.