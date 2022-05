Nella serata di domenica 15 maggio andrà in onda la finale di Amici e c'è grande attesa per scoprire chi vincerà la ventunesima edizione del talent show di Maria De Filippi. A tal proposito, Alex, Luigi, Albe, Serena, Sissi e Michele si sfideranno uno contro l'altro, per arrivare primi e ottenere il montepremi. In ogni caso, durante la puntata, verranno dati altri riconoscimenti in denaro e borse di studio agli allievi della trasmissione di Canale 5.

Amici, puntata del 15 maggio: sei allievi si contendono la vittoria

Nella semifinale del programma di Maria De Filippi c'è stato un colpo di scena.

Infatti, a lasciare la trasmissione ad un passo dalla finale è stato solo un concorrente, anziché due come preannunciato dalla conduttrice durante il daytime. Nella puntata di Amici, andata in onda sabato 7 maggio, Dario è stato eliminato dal talent show e, pertanto, sei allievi gareggeranno nell'ultima serata. Sissi, Michele, Alex, Luigi, Serena e Albe faranno tutto il possibile per portare a casa la vittoria.

Amici, finale del 15 maggio: Alex, Luigi, Albe e Sissi sono i cantanti in gara

Quattro cantanti tenteranno di conquistare la giuria e il pubblico da casa, grazie alle proprie doti vocali e al talento che dimostreranno sul palcoscenico di Amici. La bravura di Sissi era emersa fin dalle prime puntate del talent show di Maria De Filippi, riuscendo ad essere apprezzata da tutti i professori della scuola di Canale 5.

Anche Luigi, spesso, ha stupito sia il suo insegnante Rudy Zerbi, sia gli altri professori della trasmissione, grazie al fatto di essere polistrumentista ed essersi cimentato con chitarra, batteria, fino a improvvisare sul palco con Britti. Alex, invece, è stato apprezzato per la sua capacità interpretativa e di scrittura, mentre Albe è stato l'esempio di allievo che è riuscito a crescere all'interno della scuola di Canale 5.

Amici, anticipazioni finale del 15 maggio: Serena e Michele in sfida nel ballo

Gli occhi della giuria e dei telespettatori, inoltre, saranno puntati sui due ballerini rimasti in gara nella puntata finale. Serena e Michele, infatti, si contenderanno il premio finale e tenteranno di stupire il pubblico a passi di danza. Se da un lato, il ballerino di Alessandra Celentano è arrivato già nella scuola di Maria De Filippi con una preparazione degna di un professionista, dall'altro lato, l'allieva di Raimondo Todaro è migliorata nel corso del tempo e ha ricevuto anche alcuni complimenti dalla maestra Celentano, che ha apprezzato la tenacia di Serena. Non resta, pertanto, che attendere la serata di domenica 15 maggio, per scoprire chi vincerà la ventunesima edizione di Amici.