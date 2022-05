Terminata la sesta edizione del Grande Fratello Vip, con la vittoria di Jessica Selassié, si sta già lavorando al GF Vip 7. Il Reality Show condotto da Alfonso Signorini ha sempre diviso i pensieri delle persone. In una recente intervista rilasciata, ad esempio, Anna Falchi, si è schierata contro il programma targato Mediaset lanciando delle vere e proprie bordate. La giornalista di 'Intimità' ha domandato alla showgirl se fosse capace di vivere un'esperienza come quella di Samantha Cristoforetti, che è partita per lo spazio. La risposta di Falchi non si è fatta attendere compiendo un paragone con il Grande Fratello.

Alfonso Signorini alla ricerca dei nuovi gieffini

I telespettatori ed i fan del Grande Fratello Vip sono in attesa della settima edizione del reality show che tornerà in autunno, regolarmente su Canale 5, composto da un cast completamente nuovo. Il conduttore del programma targato Mediaset, Alfonso Signorini, sta cercando i futuri protagonisti che popoleranno la casa più spiata d'Italia. Il consueto obiettivo della trasmissione è quello di rendere indimenticabile quanto accade nel loft di Cinecittà, dove ogni anno è scenario di litigi, discussioni inattese e forti ma anche di nascite di legami, amicizie ed amori che tutt'ora resistono come, ad esempio, la coppia formata da Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli.

Non si stanno facendo attendere le voci sui nuovi possibili gieffini e una delle indiscrezioni riguarderebbe la volontà di Signorini di portare nel GF Vip 7 Pamela Prati. Per quanto riguarda l'ex ballerina del Bagaglino, però, vi sarebbe una questione legale con Barbara D'Urso da non sottovalutare e risulterebbe complicato, ad ora, inserirla nel reality show.

La frecciata di Anna Falchi

Così come vi sono i fan che attendono la nuova edizione del reality show, non mancano gli oppositori nei confronti del programma e, alcuni di questi, rientrano nel mondo dello spettacolo. Tra questi rientra Anna Falchi che non vedrebbe positivamente il Grande Fratello Vip e non ha fatto nulla per nascondere i propri pensieri.

La conduttrice de 'I Fatti Vostri' è stata intervistata da 'Intimità' ed ha compiuto un paragone fra i gieffini e Samantha Cristoforetti. Sull'astronauta ha dichiarato che è straordinario ciò che fa e rimarrà nella storia. Poi, la showgirl ha continuato: "C'è gente che si chiude al Grande Fratello per mesi, senza alcun problema", aggiungendo che, invece, quanto compie Cristoforetti è da lodare. Il conduttore del reality show non ha replicato alle parole di Anna. La presentatrice ha parlato, inoltre, con molto entusiasmo del suo nuovo progetto in Rai.