L'appuntamento con Amici 21 si rinnova per sabato 7 maggio 2022, quando in prime time su Canale 5 andrà in onda la semifinale del talent show. Dopo due mesi di sfide dirette, gare ed emozioni, arriva il momento di scoprire i nomi dei concorrenti che accederanno alla finalissima del programma e quelli di chi sarà eliminato definitivamente dal talent show Mediaset. Le anticipazioni sulla registrazione di questa semifinale, rivelano che tra i concorrenti che hanno conquistato l'accesso alla semifinale, spicca il nome della cantante Sissi.

Semifinale Amici 21 di sabato 7 maggio, anticipazioni: ecco chi sono i primi finalisti

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la semifinale di Amici 21 che andrà in onda sabato sera in prime time su Canale 5, rivelano che anche questa settimana ci sono state tre manche. Le gare, tuttavia, non hanno portato alla proclamazione dei concorrenti a rischio eliminazione bensì quelli che hanno conquistato l'accesso alla finalissima.

Ebbene, i primi spoiler dalla nuova registrazione della semifinale, rivelano che la prima a conquistare l'accesso alla serata conclusiva di questa edizione è stata la cantante Sissi. A seguire, al termine della seconda manche dell'ottava e penultima puntata dello show, c'è stata la proclamazione del ballerino Michele come secondo finalista.

Tra i primi finalisti di Amici 2022 spicca Sissi

Sissi e Michele, quindi, sono i due allievi che hanno messo d'accordo la giuria del talent show di Canale 5 e sono riusciti a conquistare l'accesso alla serata finale che si terrà la prossima settimana. Cresce dunque già l'attesa per la finalissima del talent show ideato e condotto da Maria De Filippi.

Si avvicina la finale di Amici 21: anche quest'anno volano gli ascolti del serale in tv

Chi sarà il vincitore assoluto di quest'anno, che si porterà a casa il titolo di trionfatore e anche il montepremi in denaro messo in palio dalla produzione? Tra i super favoriti nei sondaggi social spiccano Sissi e Michele. In attesa di conoscere quello che sarà il verdetto finale del pubblico (unico giudice della finalissima), anche quest'anno il serale di Amici 21 non ha deluso le aspettative dal punto di vista auditel.

Con una media di oltre quattro milioni di fedelissimi a settimana e uno share che ha superato il muro del 26%, il talent show di Maria De Filippi ha consolidato e confermato la propria "supremazia" sul pubblico della tv generalista, portandosi a casa sempre la vittoria nella sfida ascolti del sabato sera.