Ballando con le Stelle 2022 tornerà ufficialmente questo autunno su Rai 1. La storica trasmissione del sabato sera riaprirà i battenti dopo gli ottimi risultati Auditel dell'ultima stagione, premiata ancora una volta dal pubblico televisivo della rete ammiraglia.

Ma chi saranno i nuovi concorrenti? Emergono già i primi retroscena sul possibile cast e tra i nomi in lizza spicca quello dell'a showgirl Paola Barale.

Confermato il ritorno di Ballando con le stelle 2022 su Rai 1

Nel dettaglio, Milly Carlucci tornerà in onda da metà ottobre su Rai 1 con la nuova edizione di Ballando con le stelle.

Lo show verrà trasmesso sempre nella fascia del sabato sera e sarà in onda fino a ridosso del periodo natalizio. La giuria dello show sarebbe confermata in toto, mentre per quanto riguarda i nomi dei nuovi concorrenti che si metteranno alla prova, emergono un po' di retroscena.

A svelare i candidati in lizza è stato il settimanale diretto da Riccardo Signoretti che, in queste ore, ha svelato chi sono gli aspiranti "ballerini" che si metteranno in gioco alla corte di Milly Carlucci.

Retroscena cast Ballando con le stelle: spunta Emanuel Caserio de Il Paradiso delle signore

Tra questi vi è il nome di Emanuel Caserio, protagonista della soap opera Il Paradiso delle signore 7, che tornerà in onda da metà settembre su Rai 1.

L'attore che, nella soap, veste i panni del barista Salvatore Amato, sarebbe in lizza per entrare a far parte della grande squadra di questa edizione e quindi mettersi alla prova come "ballerino provetto" dello show di Rai 1.

Tra i candidati in lizza, spicca anche il nome della conduttrice Paola Barale che, per la prima volta, si metterebbe in gioco in un talent/reality show.

I retroscena sul cast di concorrenti di Ballando con le stelle 2022, vedono in lizza anche il conduttore televisivo Beppe Convertini, attualmente al timone del programma itinerante Linea Verde, in onda la domenica mattina sempre su Rai 1.

Chi sono i concorrenti in lizza per Ballando 2022

Un altro nome in lizza è quello di Bianca Guaccero, reduce dall'esperienza a Il Cantante Mascherato, la quale potrebbe ritornare a lavorare con Milly Carlucci in questa nuova esperienza professionale.

Inoltre, potrebbero aprirsi le porte dello show del sabato sera di Rai 1 anche per l'attore Michelangelo Tommaso, volto della soap Un posto al sole, dove veste i panni di Filippo Sartori.

Tra le possibili partecipanti di questa edizione dello show di Milly Carlucci, figura anche il nome dell'attrice Violante Placido.