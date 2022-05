Era il 29 maggio 2014 quando Marco Fantini, tronista di Uomini e donne, scelse Beatrice Valli come sua fidanzata. Il 29 maggio 2022, esattamente otto anni dopo, Marco e Beatrice si sono sposati nell'incantevole location di Capri. La coppia nata al dating show non ha mai avuto momenti di crisi e oggi, dopo aver rimandato il momento prima per le gravidanze dell'ex corteggiatrice e poi per la pandemia, ha potuto coronare il sogno d'amore.

Il momento del sì tra invitati Vip

Hanno dovuto affrontare non poche difficoltà per giungere all'altare ma finalmente ce l'hanno fatta: Beatrice e Marco sono ufficialmente marito e moglie.

A testimoniarlo attualmente ci sono solo poche immagini sui social, poiché la coppia ha spiegato nei giorni precedenti al fatidico sì che il matrimonio sarebbe stato poco 'social' in modo da potersi godere ogni momento. In realtà alle nozze sarebbero presenti anche le telecamere per cui sui social aleggia l'ipotesi che ci sia una sorta di esclusiva e che il matrimonio possa diventare un docu-reality.

A mostrare alcune immagini dei neo-sposi è stata Aurora Ramazzotti invitata al matrimonio col fidanzato Goffredo. Entrambi elegantissimi e raggianti nella splendida cornice di Capri, Beatrice ha scelto un abito bianco che lascia le spalle scoperte e capelli raccolti. "È fatta!", ha scritto la figlia di Eros e Michelle Hunziker, mostrando il momento dello scambio delle promesse.

Poco dopo, però, Aurora ha cancellato le Storie, anche se in rete qualche utente le aveva già ripostate. Tra gli invitati celebri, inoltre, spiccano Elettra Lamborghini, Alena Seredova con il marito Alessandro Nasi e Bianca Atzei con il fidanzato Stefano Corsi. Mentre le sorelle della sposa Eleonora e Ludovica hanno fatto da damigelle.

Esattamente 8 anni dopo si sono scelti di nuovo. Hanno costruito una famiglia bellissima e piena d'amore. Quanto sono belli 🤩#valliniswedding pic.twitter.com/c2HyBp3kQe — Giulia (@Giulia35508041) May 29, 2022

La famiglia di Marco e Beatrice

La coppia ha già due figlie, ma la famiglia intera comprende anche Alle, primogenito di Beatrice che ha accompagnato la mamma all'altare.

Marco ha instaurato da subito un rapporto meraviglioso con Alessandro. La coppia nata sotto i riflettori di Uomini e Donne ha saputo dimostrare da subito di nutrire sentimenti reciproci molto forti che si sono tradotti in una grande stabilità. La proposta di matrimonio era arrivata nel 2019 prima della pandemia e prima della scoperta da parte della Valli di essere in attesa di Azzurra.

In seguito a varie vicissitudini, però, e con molta tenacia, alla fine il giorno tanto atteso è arrivato. Chissà se alla fine la coppia deciderà di rendere pubblica qualche immagine, visto che i fan ci sperano tanto. Nel frattempo per continuare a sognare non resta che accontentarsi di qualche scatto "rubato".