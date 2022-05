Le anticipazioni di Beautiful della settimana che va dal 29 maggio al 4 giugno vedono Hope e Liam in primo piano, tra contraddizioni e inaspettati riavvicinamenti. La giovane Logan sembra essere piuttosto confusa a riguardo, specie dopo una richiesta che le farà il piccolo Douglas e che la spiazzerà. Nel frattempo Zoe metterà i bastoni tra le ruote alla sorella Paris con l'aiuto di Quinn, mostrando tutta la sua gelosia. Di seguito gli spoiler dei nuovi episodi in onda su Canale 5.

Anticipazioni settimanali Beautiful: Hope e Liam si baciano

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni di Beautiful raccontano che ci sarà ancora maretta tra Hope e il marito Liam.

Douglas chiederà alla sua "mammina" di far tornare a casa con loro Thomas, sentendo la mancanza di una figura maschile. Questo desiderio non lascerà indifferente Hope, che si sentirà in colpa per la sua vita sentimentale che ha finito per rendere infelice anche il suo adorato bimbo adottivo.

Liam proverà ancora a chiedere perdono a Hope che, nonostante sia arrabbiata e delusa, non riuscirà a negargli un bacio appassionato. Sarà la fine della loro temporanea separazione? A quanto pare altri inaspettati avvenimenti li terranno distanti.

Brooke furiosa con Thomas

Ridge e Brooke parleranno a lungo della separazione di Hope e Liam, senza sapere che dietro la porta c'è Thomas che sta origliando di nascosto i loro discorsi.

Sarà così che Brooke, ignara di essere ascoltata, confiderà a Forrester di essere molto preoccupata per la figlia, certa che Thomas sia ancora pericoloso in quanto ossessionato da lei.

Dalle parole si passerà ai fatti, con una furiosa Brooke che intimerà a Thomas di stare lontano da Hope, se non vuole guai.

Nuove puntate Beautiful: la cattiveria di Zoe

Wyatt racconta a Bill e Liam di aver chiesto a Flo di sposarlo, e di aver ricevuto una risposta positiva. Finalmente, la sua vita sta cambiando in meglio.

Intanto Hope sembrerà essersi pentita di aver baciato Liam e confiderà a Brooke di non essere ancora riuscita a perdonarlo per il suo tradimento con Steffy.

Come raccontano le anticipazioni di Beautiful, la cattiveria di Zoe si mostrerà in tutta la sua pienezza. Aiutata da Quinn, tenderà un tranello ai danni della sorella. Spinta dalla gelosia, penserà bene di rovinare la serata romantica che Zende ha organizzato per Paris, sperando che i due si allontanino definitivamente.

Infine, nelle puntate della prossima settimana, Brooke cercherà di convincere Hope a perdonare una volta per tutte Liam, se non vuole rischiare di perderlo per sempre. Della stessa idea sarà Ridge, anche se proverà a far tornare sui suoi passi la bella Logan riguardo il suo astio nei confronti di Thomas.