Le nuove anticipazioni di Beautiful vedono il matrimonio di Steffy e Finn in bilico. Tutto comincerà dopo l'arrivo di Sheila a Los Angeles proprio nel giorno della cerimonia della giovane Forrester. Inizierà così una lunga lotta al femminile, con la perfida Carter disposta a tutto pur di rientrare di fatto nella vita di Finn, al quale avrà nel frattempo rivelato di essere la sua madre biologica. Steffy vieterà al marito di vedere sua mamma, conoscendone bene la pericolosità e, soprattutto, di farle incontrare il piccolo Hayes. John, però, non ascolterà alcun consiglio e farà di testa sua, finendo con l'infilarsi in un tunnel senza uscita.

In tutto ciò ci si metterà anche Paris, che da sempre ha un forte interesse nei confronti del bel dottorino, nonostante la sua relazione con Zende.

Anticipazioni Beautiful: Paris si trasferisce da Steffy e Finn

Steffy è una donna profondamente traumatizzata dalla sua infanzia e vede nel matrimonio una speranza per potersi riscattare e trovare finalmente la felicità. Tutto sembrava andare liscio, fino all'arrivo improvviso di Sheila, che è rientrata a Los Angeles con l'obiettivo di vendicarsi dei Forrester e di recuperare il tempo perso con Finn, il suo figlio biologico.

Sheila rovinerà il matrimonio di Steffy, irrompendo a Villa Forrester per raccontare a John la verità sulle sue origini. Eric e Ridge saranno furiosi e la inviteranno ad allontanarsi immediatamente.

Le anticipazioni di Beautiful, tuttavia, rivelano che la cattivona non avrà alcuna intenzione di arrendersi.

Nel frattempo, vista l'impossibilità di trovare una casa a prezzi accessibili a Los Angeles, soprattutto da quando ha perso l'appartamento della sorella Zoe, Paris si trasferirà temporaneamente da Steffy e Finn. Una decisione che non piacerà a Sheila, preoccupata per il futuro di suo figlio.

Finn comincia a mentire a Steffy

Steffy farà promettere al neo marito di non vedere Sheila, preoccupata per le conseguenze. I suoi consigli non verranno ascoltati e, come svelano le anticipazioni di Beautiful, Finn inizierà a mentire alla moglie, nascondendole il fatto di sentire e incontrare la madre ritrovata.

Quando la giovane Forrester lo verrà a sapere, andrà ovviamente su tutte le furie, sentendosi tradita.

In questa complicata situazione, Paris offrirà il suo sostegno a Finn, ritenendo che Steffy sia iperprotettiva e che dovrebbe dare a Sheila una possibilità.

Paris vuole Finn? Gli spoiler delle nuove puntate di Beautiful

La situazione si ingarbuglierà in modo irreparabile: Steffy sarà furiosa con Finn che, dal canto suo, non avrà nessuna intenzione di interrompere i rapporti con Sheila. Paris occuperà un ruolo sempre più importante nella vita del medico, che si sentirà compreso e capito.

Dunque, per Steffy, Paris sarà una minaccia inaspettata e nascosta? Non resta che attendere le nuove puntate per scoprire che cosa accadrà tra loro.