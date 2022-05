Nel corso delle nuove puntate di Beautiful in onda nel mese di maggio su Canale 5, Hope non riuscirà a dimenticare il tradimento di Liam e chiederà al marito di separarsi. Nonostante sia emerso che Liam non è il padre del bambino di Steffy, le cose tra i due coniugi non andranno affatto bene. Il figlio di Bill sarà sconvolto dalla decisione della moglie di separarsi e a nulla varranno le sue suppliche.

Anticipazioni Beautiful: Hope non riesce a perdonare Liam

In Beautiful verrà finalmente a galla la verità sulla paternità del figlio di Steffy. Vinny infatti, confesserà di aver manipolato i risultati del test e lo farà dopo essere stato messo alle strette da Thomas.

Quest'ultimo correrà ad avvertire Hope e così la giovane Logan scoprirà che il marito non diventerà di nuovo padre. Questo dovrebbe consentire a lei e Liam di ricostruire il loro rapporto, ma non sarà così. La figlia di Brooke non riuscirà più a guardare Liam senza ripensare al fatto che lui l'abbia tradita con Steffy. In buona sostanza Hope non riuscirà a passare sopra al tradimento.

Hope chiede a Liam di separarsi

Differente è bla posizione di Steffy e Finn. Dopo aver saputo che è Finn il padre della creatura, per la coppia si apriranno nuovi scenari del tutto diversi da quelli di Hope e Liam. Finn infatti, chiederà a Steffy di sposarlo e la ragazza accetterà.

In Beautiful, quindi, ben presto ci sarà un altro matrimonio.

Purtroppo però quello di Hope e Liam sembrerà essere giunto alla conclusione. In un nuovo confronto tra i due coniugi, Hope ribadirà di non riuscire a superare quanto successo. Non avrà la forza di superare l'ennesima mancanza di Liam e per questo chiederà al giovane Spencer di separarsi. Sarà una decisione che sorprenderà Liam il quale sarà sgomento, in quanto non si aspetta questo dalla moglie.

Liam supplica Hope ma lei non cede

Liam non vorrà credere che Hope voglia separarsi e mettere fine al loro matrimonio, pertanto le chiederà di ripensarci. Le ricorderà tutti i bei momenti passati insieme e tutte le difficoltà superate in passato per poter stare insieme. Le suppliche di Liam non serviranno a nulla, visto che Hope sembrerà decisa a separarsi.

La giovane Logan sembrerà decisa ad andare avanti, senza di lui però, nonostante sia ancora innamorata. Entrambi saranno in lacrime dopo il duro confronto, ma questa volta Hope non cederà e vorrà riprendere in mano la sua vita, senza Liam. Quest'ultimo, in seguito, cercherà comunque di farsi perdonare dalla moglie per poter tornare a casa, ma sarà più difficile del previsto.

Anche Brooke cercherà di far capire alla figlia l'importanza del perdono, ma Hope almeno per il momento, sarà irremovibile.