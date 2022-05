Nel corso delle nuove puntate di Beautiful in onda dall'8 al 14 maggio 2022, Vinny finalmente ammetterà di aver falsificato i risultati del test di paternità. Lo farà a seguito di un scontro fisico con Thomas. Emergerà quindi la verità. E' Finn il padre del bambino di Steffy e non Liam. Finn correrà a dirlo a Steffy, impedendo alla ragazza di partire per Parigi.

Anticipazioni Beautiful: Thomas continua a sospettare di Vinny

In Beautiful Thomas continuerà ad insistere con Vinny affinché confessi di aver falsificato i risultati del test di paternità del bambino di Steffy.

Vinny però, continuerà a negare e non capirà per quale motivo Thomas continui ad insistere su questo fatto, visto che ora, potrebbe avere un'altra chance con Hope. Vinny non sa però che il suo amico è cambiato. Non è più lo steso ragazzo di prima, pronto a tutto pur di avere la donna che ama. Intanto Ridge sarà super felice nel vedere come Finn si stia prendendo cura di Steffy, mentre Zoe sarà sconvolta dopo l'ennesimo rifiuto di Carter. L'avvocato infatti, non ne vorrà più sapere di lei. Zoe a questo punto, se la prenderà con la sorella Paris, accusandola di averla incastrata e di godere dei suoi insuccessi con Carter. Per questo, ancora una volta, ordinerà a Paris di lasciare non solo il lavoro alla Forrester Creations, ma pure la città.

Paris però, non avrà nessuna intenzione di sottostare alla sorella. Intanto Hope sarà sempre più in crisi, visto che non riuscirà ancora a perdonare Liam per il tradimento. Sarà Brooke a stare vicina alla figlia in questo delicato momento.

Thomas e Vinny vengono alle mani: Vinny confessa

Nel frattempo, nel corso delle puntate in onda sino al 14 maggio prossimo, Steffy prenderà una decisione improvvisa.

La ragazza comunicherà a Ridge di voler lasciare la città. Tutto all'insaputa di Finn. Vorrà infatti andare a Parigi e vorrà farlo per non far soffrire ulteriormente Finn. Non sarebbe giusto a detta di Steffy, che Finn la veda mettere al mondo un bambino non suo. Nel frattempo, Thomas si recherà al laboratorio dove lavora Vinny e, per l'ennesima volta gli chiederà la verità sul test di paternità.

Per puro caso, in laboratorio si troverà anche Finn. La discussione tra Thomas e Vinny degenererà, tanto che i due arriveranno pure alle mani. Sarà a questo punto che Vinny confesserà di aver alterato gli esiti del test. Finalmente si scoprirà la verità. E' Finn il padre del figlio di Steffy e non Liam. A questo punto, Thomas correrà da Hope per raccontarle quanto appena scoperto.

Dopo aver smascherato Vinny, Finn corre da Steffy

Mentre Thomas si recherà allo chalet per dire a Hope che Liam non diventerà padre, Finn correrà invece da Steffy, ancora all'oscuro del fatto che la ragazza abbia deciso di partire per Parigi. Sarà Ridge a dirgli che Steffy sta per partire per Parigi e a questo punto Finn cercherà di raggiungerla prima che parta.

Arriverà giusto in tempo per rivelarle che è lui il padre del bambino che aspetta. Non solo, le farà una vera e propria dichiarazione d'amore, con tanto di proposta di matrimonio. Intanto allo chalet, anche Thomas starà raccontando a Hope quanto scoperto e di tutto quanto architettato da Vinny.