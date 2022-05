La storia di Manuel Bortuzzo è diventata un film, andato in onda su Rai Uno l'8 maggio in prima serata. Rinascere, tratto dall'omonimo libro del giovane atleta, narra la drammatica vicenda che ha visto protagonista un ragazzo comune. Manuel Bortuzzo è una promessa del nuoto, vive a Roma da diversi anni per allenarsi e diventare un campione. La sera del 3 febbraio 2019, la sua esistenza fatta di sogni e speranze si scontrerà con un evento che gli cambierà per sempre la vita. Bortuzzo viene ferito da un colpo di pistola alla schiena, esploso da due malviventi che lo avevano scambiato per un'altra persona.

Dopo l'intervento ha perso l'uso delle gambe, ma non la determinazione e la voglia di tornare a nuotare. Al suo fianco c'è stata la sua famiglia, in particolar modo il padre Franco, coriaceo motivatore del figlio.

Manuel Bortuzzo, il suo dramma raccontato in un film

Quella di Manuel Bortuzzo potrebbe sembrare una triste storia di cronaca, come, purtroppo, se ne sentono molte. Il giovane, promessa del nuoto e completamente estraneo a fatti di malavita, venne ferito in una sera di febbraio del 2019. Solo 12 millimetri più in basso ed il proiettile avrebbe colpito l'aorta addominale, ferendolo sicuramente a morte. Tuttavia, nonostante Manuel si sia salvato, la sua vita non è stata più la stessa. Il ragazzo, difatti, ha perso l'uso delle gambe, venendo costretto a muoversi in carrozzella.

I primi tempi non è stato facile accettare la sua nuova condizione, temendo di non poter tornare a nuotare. Con forza e determinazione fuori dal comune, Bortuzzo è tornato in piscina, per nuotare e per vincere. Un fatto di cronaca che diventa una storia di speranza, un messaggio positivo per chiunque lotti contro una malattia o una disabilità.

Manuel ha deciso di mettere su carta le sue vicende personali, dando vita a Rinascere, la sua biografia. La Rai ha deciso di farne un film, con Giancarlo Commare ed Alessio Boni, interpreti rispettivamente di Manuel e Franco Bortuzzo.

Rinascere: il film racconta la storia d'amore fra Manuel Bortuzzo e Federica

Rinascere narra le vicende della riabilitazione di Bortuzzo, durante la quale ha avuto al suo fianco la sua famiglia, soprattutto suo padre Franco.

Al ragazzo non è mai mancato l'affetto ed il sostegno della fidanzata Martina, che nella realtà si chiama Federica. I due oggi non stanno più insieme, ma hanno condiviso una storia d'amore molto intensa. Anche grazie alla presenza della ragazza, Manuel ha trovato la forza per reagire ed adattarsi alla sua nuova condizione. Nel film, Martina (Federica) è stata interpretata da Gea dell'Orto, già nota per aver preso parte alla fiction di Canale 5 "Luce dei tuoi occhi".