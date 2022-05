Lo sceneggiato Brave and Beautiful viene trasmesso dal lunedì al venerdì alle ore 16:50 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Play Infinity. Gli spoiler della serie turca raccontano che Hulya ricatterà Bulent chiedendogli del denaro in cambio della distruzione di un nastro che lo inchioderebbe come artefice dell'incendio nella villa di Cesur. Cahide, per vendetta nei riguardi di Bulent, farà ascoltare tale registrazione a Cesur, nel frattempo Banu deciderà di rompere il fidanzamento con Aydınbaş. Quest'ultimo, infine, cercherà di strangolare Hulya e la minaccerà di seppellirla viva qualora raccontasse tutto a Tahsin.

Hulya ricatterà Bulent con una registrazione in cui l'uomo dichiara di aver appiccato l'incendio nella villa di Cesur

Le anticipazioni di Brave and Beautiful riportano che Hulya entrerà in possesso di un nastro dove Bulent aveva ammesso di essere l'artefice dell'incendio nella villa di Cesur, nel quale grandi fiamme che avevano messo in pericolo di vita Tahsin.

A tal proposito, l'ex meretrice ricatterà Aydınbaş chiedendogli una cospicua somma di denaro in cambio della distruzione del nastro in questione.

Cahide farà ascoltare la registrazione a Cesur, il quale deciderà di non affrontare faccia a faccia Bulent

Le trame della soap opera anticipano che Bulent cederà al ricatto di Hulya ma, nonostante ciò, la donna non distruggerà il nastro bensì lo passerà a Cahide.

Korludag sarà più che mai intenzionata a farla pagare a Aydınbaş per non essersi piegato ai suoi ricatti per favorire l'azienda del marito Korhan. A fronte di ciò, Cahide sceglierà di far ascoltare la registrazione a Cesur ma quest'ultimo, anziché cercare lo scontro con Bulent, preferirà far udire il nastro a Banu.

Banu romperà il fidanzamento con Bulent

Gli spoiler della fiction daily rivelano che Banu rimarrà sgomenta scoprendo che la persona che stava per sposare ha appiccato un incendio che stava per divenire doloso ai danni Tahsin, quindi deciderà di rompere la storia sentimentale con Bulent.

L'avvocatessa, oltre a prendersela col fidanzato, dirà allo stesso che avvertirà dell'amara scoperta al più presto il procuratore Serhat.

Aydınbaş cercherà di giustificarsi con l'oramai ex partner dicendole che era fuori di sé per tutto l'alcol ingerito e, al contempo, capirà che a innescare tale effetto domino di scoperte è stata l'ex meretrice.

Bulent, quindi, si paleserà a casa di Hulya e cercherà di strangolarla quando ammetterà di essere l'artefice degli ultimi accadimenti e, inoltre, minaccerà la stessa di seppellirla viva. Yıldırım, infine, intimerà a Bulent di non prendere decisioni azzardate, in quanto se Tahsin dovesse scoprire il tutto per lui sarebbero guai.