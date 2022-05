Cambio di programmazione per la soap opera Brave and Beautiful, che tutti i pomeriggi sta appassionando una media di circa due milioni di spettatori su Canale 5.

La soap opera turca con protagonista la coppia composta da Cesur e Suhan, si avvia ormai verso il gran finale di questa prima e unica stagione, che chiuderà i battenti entro l'inizio dell'estate. Tuttavia, a partire dal prossimo 16 maggio, ci sarà un cambio di palinsesto per la soap, che anticiperà l'orario di inizio in tv e raddoppierà la propria durata quotidiana.

Cambio programmazione Brave and Beautiful: ecco cosa cambia dal 16 maggio 2022

Nel dettaglio dal prossimo lunedì 16 maggio ci saranno delle modifiche importanti al palinsesto della rete ammiraglia Mediaset, che interesseranno anche la soap opera turca. Complice la chiusura di Amici 21, che saluterà il suo pubblico domenica 15 maggio con la messa in onda della finalissima su Canale 5, ci saranno delle modifiche anche al palinsesto del daytime di Canale 5.

Stando a quanto apprende Blasting News, dal 16 maggio subito dopo l'appuntamento con Uomini e donne, ci sarà spazio per il daytime de L'Isola dei famosi 2022, che prenderà il via intorno alle 16:05 circa.

La soap opera turca Brave & Beautiful raddoppia la durata in daytime

A seguire, dalle ore 16:20 in poi partirà l'appuntamento con Brave and Beautiful, la soap opera turca che dal prossimo lunedì pomeriggio, anticiperà di circa trenta minuti l'orario di inizio su Canale 5.

Oltre ad anticipare l'orario di messa in onda raddoppierà anche la durata complessiva della soap .Gli episodi di Brave and Beautiful, infatti, andranno in onda dalle ore 16:20 alle 17:25 circa, quando poi la linea passerà come sempre a Barbara d'Urso per la diretta di Pomeriggio 5.

Quindi gli spettatori potranno assistere a una puntata intera, della durata complessiva di un'ora, proprio come accadeva in estate.

Volano gli ascolti della soap con Cesur e Suhan nel pomeriggio Mediaset

Tale promozione è stata dettata anche dagli ottimi ascolti che, la soap con Cesur e Suhan ha riscontrato nel corso di queste prime settimane di messa in onda, ereditando la fascia oraria che apparteneva a Love is in the air.

Con una media di oltre 1,8 milioni al giorno e picchi che sfiorano i due milioni di spettatori, la serie ha toccato anche il 20-21% di share, riuscendo a battere così l'anteprima de La Vita in diretta, lo storico programma del pomeriggio di Rai 1 condotto da Alberto Matano e assicurando un ottimo traino alla diretta di Pomeriggio 5.