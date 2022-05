Cambio programmazione per la soap opera Brave and Beautiful in onda con grande successo nella fascia del primo pomeriggio di Canale 5.

L'appuntamento con la serie turca, che si avvia verso il finale di sempre, è confermato dal lunedì al venerdì nella fascia del primo pomeriggio Mediaset, anche se ci saranno delle sostanziali novità a partire da lunedì 16 maggio.

Complice la chiusura di Amici 2022, ecco che sarà proprio la soap con Cesur e Suhan a guadagnare spazio nel palinsesto pomeridiano di Canale 5.

Cambio programmazione per Brave and Beautiful: ecco le novità dal 16 maggio

Nel dettaglio, il cambio programmazione per Brave and Beautiful partirà il prossimo lunedì 16 maggio 2022. Il daytime di Canale 5, infatti, subirà delle modifiche importanti dopo la chiusura del serale di Amici di Maria De Filippi.

Il talent show, che per tutto l'anno ha occupato la fascia oraria che va dalle 16:05 alle 16:40 circa in daytime, lascerà spazio dopo il gran finale di questa ventunesima edizione previsto per domenica 15 maggio in prime time.

Di conseguenza, bisognerà rimodulare il pomeriggio di Canale 5 e a guadagnare spazio sarà proprio la seguitissima soap opera turca, che continua a registrare ottimi risultati dal punto di vista auditel.

Doppia puntata per Brave & Beautiful e cambio orario

Da lunedì 16 maggio, quindi, ecco che sarà in programma un doppio appuntamento quotidiano con Brave and Beautiful.

La soap opera turca verrà trasmessa a partire dalle 16:25 circa e andrà avanti per un'ora, fino alle 17:25 circa.

Rispetto a quanto è accaduto in questi mesi, quindi, ci sarà una doppia puntata quotidiana della soap opera pomeridiana di Canale 5.

Un regalo speciale per tutti i fan che, in questo modo, potranno seguire delle puntate complete e non quelle "spezzettate" come sono andate in onda fino ad oggi.

Intanto, si avvicina sempre più l'atteso e fatidico finale di questa prima e unica stagione della soap opera turca di Canale 5.

Le anticipazioni sul finale della soap: Suhan rischia la vita con suo figlio

Le anticipazioni rivelano che non mancheranno i colpi di scena. Occhi puntati in primis sulle vicende di Cesur e Suhan che si ritroveranno a fare i conti con un pericolo che rischierà di mettere a durissima prova la loro vita.

Trattasi del perfido Riza che, dopo essere stato scarcerato, cercherà la sua vendetta nel finale della soap opera pomeridiana di Canale 5.

L'uomo, infatti, non si farà problemi a scagliarsi proprio contro Suhan che, per tale motivo, si ritroverà in serio pericolo di vita. E, come se non bastasse, l'aggressione di Riza rischierà di compromettere anche la gravidanza della donna, in dolce attesa del suo primo figlio, frutto dell'amore con Cesur.