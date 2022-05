La soap opera di origini turche intitolata Brave and Beautiful in onda su Canale 5, con protagonisti i due attori Kivanc Tatlitug e Tuba Buyukustun, continua ad avere colpi di scena e intrighi inaspettati.

Nelle puntate che verranno trasmesse sul piccolo schermo italiano da lunedì 9 a venerdì 13 maggio 2022, Sühan sarà disposta a crescere il figlio che aspetta assieme Cesur, il quale però in cambio dovrà rinunciare a portare avanti la propria personale vendetta contro suo padre Tahsin Korludağ (Tamer Levent).

Spoiler Brave and Beautiful, sino al 13 maggio: Cahide chiede al marito Korhan di ospitarla nella sua nuova casa

Dalle anticipazioni riguardanti ciò che succederà negli episodi dello sceneggiato (il cui titolo originale in turco è Cesur ve Güzel), e in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset da lunedì 9 a venerdì 13 maggio, come al solito a partire dalle ore 16:45 sino alle 17:30 circa, si evince che Cahide (Sezin Akbaşoğulları) arriverà piede nella nuova casa del marito Korhan (Arda Kalaycı) e gli chiederà di ospitarla per il bene della creatura che porta in grembo.

Inoltre Cahide lamenterà il fatto di non essere più tranquilla nella tenuta di Tahsin, in particolare dopo che lui ha deciso di accogliere la sua ex alleata Hulya (Zeynep Kızıltan) per permetterle di badare personalmente al figlio Muzaffer, precedentemente abbandonato.

Sühan confessa a Cesur di non aver abortito, Reyhan apprende che Salih ha ucciso Fugen

Nel contempo Sühan, durante un momento di intimità con Cesur, vuoterà finalmente il sacco, visto che gli confesserà di non aver abortito. A questo punto la fanciulla inviterà il suo ex marito a rinunciare ai propri propositi di vendetta verso suo padre per crearsi una famiglia con lei, anche se non riceverà alcuna risposta.

Successivamente in un video che riceverà Tahsin, Salih parlerà di un piano per uccidere della madre di Cesur: il fondatore terriero della città non perderà tempo per contattare al telefono il padre di Sirin (Irmak Örnek) dopo aver scoperto la verità, con l'obiettivo di avere con lui un faccia a faccia. Per concludere Reyhan (Işıl Dayıoğlu) avrà un malore, dopo aver appreso (tramite una conversazione che Tahsin avrà con la figlia Sühan) che Fugen (Tilbe Saran) è morta per mano di Salih.

Per conoscere ulteriori sviluppi occorre attendere le anticipazioni relative alla successiva settimana di messa in onda della soap turca.