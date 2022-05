Prosegue la messa in onda tv dello sceneggiato di origini turche dal titolo Brave and Beautiful (Cesur ve Güzel), in programmazione su Canale 5 dal lunedì al venerdì.

Nell’episodio in onda sul piccolo schermo italiano giovedì 19 maggio 2022 (dalle ore 16.45 sino alle 17.30 circa), si assisterà all’ennesima lite tra Cahide Korludağ (Sezin Akbaşoğulları) e Hülya Yıldırım (Zeynep Kızıltan). Quest’ultima appena verrà a conoscenza che la sua ex alleata e Turan Fişekçi (Serhat Parıl) hanno unito le loro forze per portarle via suo figlio Muzaffer, non rimarrà di certo ferma a guardare.

Dalle anticipazioni si evince che Hulya avrà un duro faccia a faccia con Cahide e, durante il loro acceso scontro, la farà cadere dalle scale involontariamente.

Anticipazioni Brave and Beautiful, episodio del 19 maggio: Alì accusa Tahsin, Sühan si introduce nella camera di Riza

Nella puntata della soap opera che andrà in onda su Canale 5 giovedì 19 maggio, Alì dopo essere stato sequestrato da Turan con l’obiettivo di incastrare Cesur (Kıvanç Tatlıtuğ) in modo da farlo finire in prigione, dirà finalmente la verità sulla violenta colluttazione che c’è stata tra Tashin (Tamer Levent) e Salih (Okday Korunan) in sua presenza, e che ha causato il decesso di quest’ultimo.

Il bambino, appena verrà portato dalla polizia da Mihriban (Devrim Yakut), confesserà che l’ex suocero di Cesur è coinvolto nel delitto, quindi Sirin (Irmak Örnek) si sbaglia a sospettare che sia Riza (Yiğit Özşener) l’assassino di suo padre.

A proposito di quest’ultimo, Sühan (Tuba Büyüküstün) entrerà nella sua camera e dopo aver trovato un CD lo visionerà con Cesur: in tale circostanza emergerà la verità sulla morte della signora Fugen (Tilbe Saran) grazie alla confessione fatta dal defunto Salih.

Cesur apprende che Salih è coinvolto con il decesso di sua madre, Cahide litiga con Hulya

In particolare Alemdaroğlu scoprirà che c’è lo zampino di Salih, con la tragica scomparsa della donna che l’ha messo al mondo.

Per concludere Cahide farà il possibile per riuscire a convincere Turan a sottrarre suo figlio alla sua ex complice.

Dopo aver ascoltato la conversazione telefonica tra i due, Hulya non perderà tempo per affrontare la moglie di Korhan (Erkan Avcı): durante la discussione Cahide avrà una caduta dalle scale, comunque sia - nonostante l'incidente - la donna non perderà la creatura che porta in grembo.