Le trame della fiction turca raccontano che Korhan sarà in collera con Cahide per aver confessato a Reyhan che Tahsin ha ucciso Salih, così da rendere l'inserviente una potenziale killer. Korludağ, inoltre, farà presente alla donna che sarà più che mai intenzionato a ottenere la custodia esclusiva della loro bambina una volta nata.

Nel frattempo Suhan e il fratello saranno d'accordo nel tornare a vivere tutti assieme nella tenuta del padre.

L'uomo, risvegliatosi dopo essere stato accoltellato da Hulya, sarà in preda a un'amnesia e non ricorderà gli ultimi quattro anni della sua vita, così Yıldırım penserà bene di far credere all'anziano albergatore che hanno una relazione. Cesur e Suhan, infine, troveranno una pista su Adalet.

Le anticipazioni turche di Brave and Beautiful svelano che Cahide confesserà a Reyhan che l'artefice dell'assassinio di Salih è Tahsin. La domestica, in preda alla rabbia e alla vendetta, non perderà un istante nel recarsi nella tenuta del padre di Suhan e, a seguito di un duro scontro verbale, lo accoltellerà lasciandolo in bilico tra la vita e la morte.

L'anziano albergatore, fortunatamente, sarà soccorso da Hulya, la quale lo porterà tempestivamente in ospedale. Korhan, però, non gradirà affatto la rivelazione della moglie all'inserviente, in quanto ha reso quest'ultima una potenziale killer e, come se non bastasse, ha messo in serio pericolo l'incolumità di Korludağ senior.

L'uomo, inoltre, farà sapere alla consorte non soltanto che intende divorziare ma che vorrà ottenere la custodia esclusiva della loro bimba una volta che sarà nata. Suhan, intanto, riuscirà a convincere il fratello a rimandare tale decisione per trasferirsi insieme al resto della famiglia nella tenuta del padre Tahsin, così da rendere meno problematica possibile la convalescenza dell'uomo.

Hulya farà credere a Tahsin che hanno una storia

Dopo essersi risvegliato a seguito dell'accoltellamento, Tahsin sarà in preda a un'amnesia che non gli farà ricordare gli ultimi quattro anni della sua vita. Tra le prime azioni che farà l'uomo ci sarà quella di contattare la sua amata Adalet, ignorando del tutto che è sua moglie, ma al telefono risponderà una figura maschile che gli dirà di non conoscere per nulla Soyözlü.

A quel punto, Hulya farà credere a Tahsin che hanno una relazione sentimentale e, per evitare di essere smentita successivamente, ingigantirà la bugia dicendogli che il loro flirt è clandestino.

Suhan, intanto, noterà che il genitore ha ricevuto svariati messaggi da Adalet, dopo che la stessa era evasa di prigione e fosse ricercata dal procuratore Serhat.

La ragazza, quindi, consegnerà a Cesur il telefonino con tali presunte prove per farlo recapitare al procuratore prima possibile.

Suhan e Cesur, infine, ignoreranno che tali sms erano stati inviati da Riza a Tahsin per evitare che quest'ultimo venisse a conoscenza della morte di Adalet.