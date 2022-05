La telenovela Brave & Beautiful (il cui titolo originale è Cesur ve Güzel) realizzata in Turchia e in programmazione su Canale 5 prosegue la propria messa in onda.

Nel corso dell’episodio che verrà trasmesso il 27 maggio 2022, Sühan Korludağ (Tuba Büyüküstün) finirà per scatenare l’ira di Cesur Alemdaroğlu (Kıvanç Tatlıtuğ) dopo averlo ingannato. Nello specifico quest’ultimo affronterà la sua ex moglie appena scoprirà che ha stretto un accordo con Riza (Yiğit Özşener) a sua insaputa.

Anticipazioni Brave & Beautiful, episodio del 27 maggio: Riza liberato da Cesur grazie al doppio gioco di Sühan

Nella puntata della soap opera in onda su Canale 5 venerdì 27 maggio in prima visione assoluta nel classico orario e con un doppio appuntamento, Sühan si renderà protagonista di un gesto inaspettato a seguito del rapimento di Riza, tenuto sotto sequestro da Cesur per fargli ammettere il suo coinvolgimento nell’assassinio della madre Fugen (Tilbe Saran). In particolare la fanciulla si dirà disposta a liberare il perfido uomo, che però rifiuterà subito il suo aiuto.

Cesur non potrà continuare a tenere prigioniero Riza. In particolare la sua ex moglie - per evitare che suo padre finisca in carcere - si farà prendere in ostaggio da Turan (Serhat Parıl): si tratterà di un piano architettato proprio dalla donna, dopo essersi fatta promettere da Riza di non sporgere alcuna denuncia verso Cesur.

Il doppio gioco della figlia di Tahsin (Tamer Levent) però verrà scoperto dal suo ex marito grazie a una telecamera che aveva nascosto: a questo punto Cesur non perderà tempo per mettere alle strette la fanciulla.

Korhan apprende che Bulent è la spia di suo padre, Adalet minaccia di uccidere il fratello Riza

Nel contempo Korhan (Erkan Avcı) nonostante la soffiata di Cahide (Sezin Akbaşoğulları) farà i conti con una nuova sconfitta, poiché perderà l’asta per i terreni: dopo aver costretto la moglie a dirgli in quale modo ha ottenuto l’informazione, l'uomo apprenderà che Bulent (Serkan Altunorak) è la spia di suo padre.

Successivamente Hulya (Zeynep Kiziltan) capirà che Adalet (Nihan Büyükağaç) dopo essere evasa dal carcere si è nascosta nello chalet di Tahsin, così farà una segnalazione alle forze dell’ordine.

Intanto Riza, dopo aver ricevuto una telefonata dalla sorella, si recherà nel bosco per incontrarla: l'uomo verrà minacciato con una pistola dalla donna, che gli dirà di doverlo uccidere per non far avere ulteriori preoccupazioni a suo marito Tahsin.