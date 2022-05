Sarà un finale di serie tv al cardiopalma quello di Brave & Beautiful, dove la famiglia Korludag verrà dimezzata a causa della furia omicida di Riza. In diversi perderanno la vita tra cui Tahsin e lo farà solo per regalare a Suhan la felicità che si merita al fianco di Cesur.

Riza uccide Korhan, Cahide partorisce la sua prima figlia

I piani diabolici di Riza non si placheranno nel finale di serie di Brave and Beautiful, nemmeno quando tutti crederanno che l'uomo sia morto nel naufragio di una barca. Infatti riuscirà a salvarsi e a commettere prima un omicidio, quello di Korhan, è successivamente sequestrerà Suhan.

Nella famiglia Korludag regnerà la più totale disperazione, anche perché Cahide si troverà in ospedale dopo aver dato alla luce la sua bambina e ovviamente sarà ignara di tutto. Saranno Reyhan e Sirin a comunicarle che Korhan se n'è andato per sempre e per la donna sarà un durissimo colpo. Tahsin non si darà pace per tutto quello che sta accadendo ai suoi figli a causa di Riza e stranamente troverà conforto in Mihiriban. Nel momento di dolore più assoluto, infatti, i due riusciranno finalmente a seppellire l'ascia di guerra.

Suhan cerca di fuggire dalle grinfie di Riza e riesce a contattare Cesur

Cesur si impegnerà al massimo per trovare la sua Suhan: rilascerà un'intervista in cui affermerà che sarà disposto a dare una lauta ricompensa a coloro che riusciranno a dargli informazioni sulla scomparsa della sua amata.

Grazie a questo annuncio verrà contattato dall'amica del tassista Rasim e gli racconterà che ha partecipato a riportare Riza a Korludag. La polizia si mette sulle sue traccia per estorcergli qualche informazione in più, ma quando Riza lo viene a sapere lo uccide.

Sarà Suhan, intanto, a trovare da sola la sua salvezza. Dopo essere riuscita a catturare l'attenzione di un passante, di passaggio accanto al suo luogo di prigionia, gli chiederà il telefono e così riuscirà a telefonare Cesur.

Quest'ultimo e Tahsin correranno subito per salvarla, ma dovranno fare i conti con l'ennesimo piano diabolico di Riza.

Nasce il piccolo Korhan, il primo figlio di Cesur e Suhan

Riza proverà in tutti i modi a ostacolare il salvataggio di Suhan e la donna, insieme al bambino che porta in grembo, si troverà in grave pericolo di vita.

Saranno momenti ad alta tensione quelli che proseguiranno, che vedranno anche la morte di Tahsin, che darà la sua vita per salvare la felicità della figlia e Cesur.

Dalla tristezza per la perdita di un padre, si passerà al coronamento della storia d'amore con la nascita del figlio di Suhan e Cesur. Il piccolo si chiamerà Korhan, proprio in onore del fratello di Suhan ucciso da Riza.