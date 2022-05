Tante novità saranno al centro delle nuove puntate di Brave & Beautiful, la Serie TV del pomeriggio di Canale 5. Le trame turche rivelano che l'intervento di Tahsin Korludag avrà drammatici risvolti. Suhan e Korhan, infatti, apprenderanno che il loro padre ha perso la memoria.

Anticipazioni Brave & Beautiful: Cesur dona il suo sangue al signor Korludag

Le anticipazioni di Brave & Beautiful annunciano che ci saranno momenti difficili per Tahsin. Tutto inizierà quando l'uomo finirà per essere accoltellato da Reyhan alla scoperta che ha ucciso suo marito Salih, grazie ad una rivelazione di Cahide.

Il padre di Suhan, a questo punto, verrà ricoverato d'urgenza in un ospedale, dove verrà sottoposto ad un delicato intervento per rimarginare la ferita. In questo frangente, si scoprirà che il signor Korludag necessita di una trasfusione di sangue. Cesur, a questo punto, si offrirà di aiutare il suocero dopo che Suhan e Korhan erano risultati incompatibili con il suo gruppo sanguigno. Proprio questi ultimi sceglieranno di non denunciare Reyhan alle forze dell'ordine quando scopriranno che ha provato ad uccidere il loro padre.

Suhan e Korhan scoprono che il padre ha perso la memoria

Nelle puntate turche di Brave & Beautiful i telespettatori scopriranno che l'intervento di Tahsin ha avuto drammatiche conseguenze.

Al momento del suo risveglio, l'uomo dimostrerà di aver perso i ricordi degli ultimi quattro anni, tanto da non ricordarsi di Cesur quando si avvicinerà al suo capezzale in compagnia di Suhan. A tal proposito, quest'ultima insieme a Korhan non sembreranno credere all'amnesia del padre, in quanto convinti che sia un altro dei suoi tanti inganni.

Per questo motivo, i fratelli Korludag decideranno di consultare un altro medico che confermerà la perdita di memoria di Tahsin. I due giovani, a questo punto, dovranno accettare questa cosa, tanto da tornare in ottimi rapporti con il genitore. A tal proposito, Korhan e Suhan torneranno a vivere alla villa di famiglia insieme ai rispettivi partner.

Hulya approfitta della situazione per ingannare Tahsin

Nel frattempo, qualcuno cercherà di approfittarsi di questa nuova situazione. Riza, infatti, apparirà molto preoccupato in quanto non saprà più in che modo ricattare Tahsin. Dall'altra parte, quest'ultimo inizierà a fare delle domande strane ai figli come la scomparsa di Salih, visto che si era dimenticato della sua uccisione. Poi, il signor Korludag darà l'impressione di non ricordarsi nemmeno di essere sposato con Adalet. L'uomo, infatti, telefonerà alla sua vecchia abitazione, tanto da rimanere spiazzato quando gli risponderà un uomo, dicendogli di aver sbagliato indirizzo. Tuttavia, anche Hulya approfitterà di alcuni momenti di solitudine per ingannare Tahsin per un suo losco scopo.