Le brutte intenzioni di Riza Soyozlu continueranno ad essere al centro delle nuove puntate di Brave & Beautiful in programma nelle prossime settimane su Canale 5. Le trame turche della Serie TV rivelano che il fratello di Adalet accerchierà Suhan Korludag durante un party, facendole capire che molto presto suo padre Tahsin passerà a miglior vita.

Brave & Beautiful: Riza tiene sotto ricatto Tahsin

Le anticipazioni di Brave & Beautiful, riguardanti le nuove puntate in onda a breve in televisione rivelano che Riza continuerà ad essere una minaccia per i protagonisti della serie tv.

Tutto inizierà quando il fratello di Adalet filmerà Tahsin mentre uccide il suo scagnozzo Salih. Soyozlu, a questo punto, terrà sotto ricatto Korludag senior, pretendendo che esegua ogni suo ordine dopo aver cercato di incastrare Cesur per l'omicidio del padre di Sirin. Per questo motivo, l'uomo sarà costretto a cedere a Soyozlu l'albergo di sua proprietà.

Mihriban dà un party per annunciare la sua candidatura a sindaco

Nelle puntate turche di Brave & Beautiful, Mihriban organizzerà una serata per annunciare la sua candidatura a sindaco. L'evento si terrà nell'albergo appena regalato a Riza, che deciderà di parteciparvi anche senza aver ricevuto l'invito. Ovviamente, Cesur (Kıvanç Tatlıtuğ) apparirà molto infastidito dalla presenza del fratello di Adalet in quanto sospettato di essere coinvolto nella morte della madre Fugen insieme a Salih.

L'ex marito di Suhan, a questo punto, chiederà a due guardie di allontanare Soyozlu dal party di Mihriban. Nonostante questo, il diabolico uomo riuscirà ad avvicinarsi alla sorella di Korhan approfittando di un momento di solitudine.

Il fratello di Adalet inizia a minacciare Suhan

Durante l'incontro, Riza inizierà a minacciare Suhan, affermando che tutti prima o poi saranno destinati a morire.

Inoltre, il fratello di Adalet informerà la ragazza che prima o poi Tahsin morirà visto che è il suo prossimo obbiettivo. Ovviamente, le sue parole sconvolgeranno la sorella di Korhan che pregherà Cesur di portarla via. Per questo motivo, i due ex coniugi si ritroveranno soli nella casa di Nisantasi.

Tuttavia, le manovre di disturbo di Riza non si fermeranno qui visto che salirà sul palco durante l'evento, comunicando a tutti di essere il nuovo proprietario della struttura alberghiera.

In questo frangente, Soyozlu rivelerà che Tahsin ha deciso di cedergli la struttura per ripagarlo degli anni passati ingiustamente in galera al posto di Adalet. Una rivelazione, che lascerà pietrificato Korhan, il quale non capirà il motivo per cui suo padre non abbia avvisato lui e sua sorella di questo cambiamento.