Tanti colpi di scena accadranno durante le nuove puntate di Brave & Beautiful in programma nel corso delle prossime settimane su Canale 5. Le trame turche della serie tv annunciano che Sirin Turhan compirà alcune indagini sull'assassinio del padre, arrivando a trarre una conclusione. La ragazza, infatti, informerà Serhat di credere che Salih sia stato ucciso da Riza Soyozlu, che nel frattempo metterà in atto un nuovo inganno.

Brave & Beautiful: Tahsin ferisce mortalmente Salih

Le anticipazioni di Brave & Beautiful, riguardanti le prossime puntate annunciano che il cerchio intorno al diabolico Riza si farà sempre più stretto.

Tutto inizierà quando Tahsin si scaglierà come una furia con Salih dopo aver scoperto che l'ha incastrato nell'assassinio di Fugen. Ed ecco, che il signor Korludag ferirà mortalmente lo scagnozzo nel tentativo di disarmarlo. Di conseguenza, Riza, in possesso di un filmato sull'accaduto, inizierà a ricattare il padre di Suhan, obbligandolo a diventare suo complice. Per questo motivo, si farà cedere un hotel di sua proprietà. Tuttavia, Soyozlu desterà i sospetti di Sirin.

Sirin ha dei sospetti su Riza

Nelle puntate turche di Brave & Beautiful, Sirin apparirà disperata per l'improvviso decesso di suo padre. Per questo motivo, la giovane Turhan deciderà d'impegnarsi a fondo per aiutare la polizia nelle indagini sull'omicidio di Salih.

A tal proposito, Cesur cercherà di tranquillizzare invano la giovane. La giovane Turhan, a questo punto, inizierà a ripensare agli ultimi momenti trascorsi con suo padre fino a quanto si ricorderà che aveva rubato una cospicua somma di denaro a Tahsin su ordine di Riza.

Per questo motivo, Sirin deciderà di confidare i suoi sospetti a Serhat, sopratutto quando Suhan troverà un dvd in cui Salih confessa di essere implicato nella morte di Fugen insieme a Riza.

Purtroppo tale prova non potrà essere usata dall'uomo di legge in quanto recuperata senza un reale mandato.

Il piano di Soyozlu per evitare la galera

Nel frattempo, Riza studierà un nuovo piano per evitare la galera. In particolare, Soyozlu tenderà un inganno ad un complice, che aveva usato per incastrare Tahsin. Il diabolico uomo, infatti, farà si che il nuovo arrivato si faccia arrestare in cambio di una cospicua somma di denaro dopo avergli consegnato l'arma usata per eliminare il padre di Sirin.

Per questa ragione, Serhat sarà costretto a rimettere in libertà Tahsin, trasportato nel frattempo in ospedale in seguito ad un grave malore. Dall'altra parte, Riza spererà nel miglioramento delle condizioni del signor Korludag pur di entrare in possesso delle sue proprietà attraverso il ricatto.