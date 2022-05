Nuovi colpi di scena saranno al centro delle puntate di Brave and Beautiful in programma prossimamente su Canale 5. Le trame turche della Serie TV rivelano che Tahsin Korludag ordinerà alla moglie Adalet Soyozlu (Nihan Büyükağaç) di fuggire lontano per paura di ripercussioni da parte del diabolico Riza.

Brave and Beautiful: Adalet tenta il suicidio con dei sonniferi rubati

Le anticipazioni di Brave & Beautiful, inerenti le nuove puntate che i telespettatori vedranno a breve su Canale 5, rivelano che Adelet evaderà dal carcere grazie a un escamotage.

Tutto avrà inizio quando Riza (Yiğit Özşener) si recherà a trovare la sorella in cella e le comunicherà di avere in pugno Tahsin. Inoltre le consiglierà di allontanarlo, se non vuole che la metta nuovamente nei guai. Adalet, a questo punto, cercherà di rispondere a tono davanti alle minacce del fratello, nonostante sia molto spaventata, per questo fuggirà dall'incontro quando si ritroverà davanti a suo marito. La detenuta verrà portata in infermeria dopo aver avuto una crisi. Adalet simulerà il suicidio, ingerendo un flacone di sonniferi rubati proprio dall'infermeria, approfittando di un momento di distrazione del medico del carcere.

La sorella di Riza evade grazie a Necla

Nelle puntate turche di Brave & Beautiful, Adalet verrà ricoverata in ospedale, dove verrà sottoposta a una lavanda gastrica.

I medici riusciranno a salvare la vita alla moglie di Tahsin, che in questa occasione incontrerà Necla, l'ex commessa della sua farmacia, che è stata chiusa quando lei era stata arrestata. La donna diventerà complice della sorella di Riza, in quanto la convincerà a indossare una doppia divisa da infermiera, per poi introdursi nella sua stanza.

Necla (Cansu Türedi), a questo punto, fingerà di essere la paziente, coricandosi sul letto, mentre Adalet riuscirà a prendere un taxi dopo essere evasa dalla struttura.

Tahsin chiede alla moglie di fuggire a causa di Riza

Successivamente Necla racconterà alla polizia di essere stata costretta a lasciare libera la signora Korludag.

Successivamente telefonerà a Tahsin (Tamer Levent) per informarla del nascondiglio di Adalet. Ed ecco che i due coniugi riusciranno a incontrarsi grazie a questo espediente. In questa circostanza l'uomo cercherà di convincere la moglie a fuggire velocemente dalla cittadina, in quanto Riza è diventato sempre più pericoloso. Alla fine Adalet accetterà il consiglio del consorte, anche per non finire nelle mani dei poliziotti già sulle sue tracce.