La programmazione Rai per giugno 2022 prevede un po' di cambiamenti sia in daytime che in prima serata.

Al pomeriggio, ad esempio, si assisterà a uno stop temporaneo per la soap opera Il Paradiso delle Signore, che questa estate non verrà ritrasmessa in replica.

In prime time, invece, spazio al ritorno di Mina Settembre in replica e alla messa in onda di alcune serate speciali dedicate alle raccolte fondi per beneficenza.

Pausa per Il Paradiso delle signore: cambio programmazione Rai giugno 2022

Nel dettaglio, il cambio programmazione Rai del prossimo giugno riguarderà in primis la fascia del daytime, dove a partire dal 30 maggio si assisterà a uno stop per Il Paradiso delle signore.

Con la fine degli episodi della prima stagione, la soap opera saluterà il pubblico della rete ammiraglia Rai per una lunga pausa estiva.

Quest'anno, infatti, i vertici della tv di Stato hanno scelto di non far proseguire l'appuntamento in replica per tutta l'estate, bensì di stopparlo da giugno fino a settembre..

Così, al posto della soap opera con Roberto Farnesi e Vanessa Gravina, debutterà la nuova serie spagnola dal titolo "Sei Sorelle", composta da un totale di circa 400 episodi.

Don Matteo torna in onda alle 14 su Rai 1

Sempre in daytime da segnalare lo stop per la trasmissione Oggi è un altro giorno, che alle ore 14 lascerà spazio alle repliche di Don Matteo.

La fiction con protagonista Terence Hill tornerà in onda in replica per tutta l'estate con un doppio episodio quotidiano, dalle 14 alle 16 circa.

Nella fascia del preserale, invece, al posto de L'Eredità ritornerà l'appuntamento estivo con Reazione a Catena, il game show condotto da Marco Liorni, che terrà compagnia al pubblico di Rai 1 per tutta la stagione estiva a partire da giugno.

Mina Settembre torna in replica: cambio programmazione Rai giugno

In prime time invece, a partire dal 5 giugno, ci sarà spazio per la riproposizione di Mina Settembre.

La fiction con Serena Rossi verrà trasmessa ogni domenica in prime time.

Di lunedì, invece, andrà in onda un ciclo speciale dedicato ai film dell'attrice Julia Roberts.

Il 10 giugno, invece, è prevista la serata speciale di beneficenza "Con il cuore" condotta da Carlo Conti, mentre il 17 giugno andrà in onda il concerto evento di Gigi D'Alessio per festeggiare i 30 anni di carriera.

Mara Venier, invece, sarà al timone della serata Una voce per Padre Pio, che verrà trasmessa sabato 25 giugno in prime time sempre su Rai 1.

La conduttrice veneta, inoltre, dal 12 giugno e fino al 10 luglio, terrà compagnia anche al pubblico della domenica pomeriggio di Rai 1 con il best of dell'ultima stagione di Domenica In, premiata anche quest'anno con ottimi risultati dal punto di vista dell'auditel.