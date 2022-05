Cambio programmazione in arrivo in casa Rai per il prossimo mese di giugno. Le novità riguarderanno la fascia del daytime e quella serale della rete ammiraglia della tv di Stato, dove ci saranno un bel po' di novità.

Occhi puntati in primis sullo stop che interesserà la messa in onda de Il Paradiso delle Signore, la fortunata soap opera del primo pomeriggio di cui verranno sospese anche le repliche.

Sempre in daytime si assisterà alla sostituzione nella fascia del mezzogiorno di Antonella Clerici mentre in prime time ci sarà spazio per la proposizione di diverse fiction in replica, come nel caso di Mina Settembre.

Il Paradiso delle signore va in pausa: cambio programmazione Rai giugno

Nel dettaglio, le anticipazioni sul cambio programmazione Rai di giugno, rivelano che in daytime si assisterà allo stop estivo per Il Paradiso delle signore.

Dopo la fine degli episodi inediti della sesta stagione, la Rai aveva scelto di proseguire con la messa in onda in replica delle puntate della prima storica serie.

Gli ascolti hanno premiato questa scelta della tv di Stato dato che, in queste settimane, la media di ascolti è stata di oltre 1,5 milioni di spettatori con uno share che oscilla tra il 16 e il 18%.

Insomma delle repliche di successo anche se, nonostante gli ottimi ascolti, non si andrà avanti per tutta l'estate.

Dal 30 maggio, infatti, è prevista la messa in onda della nuova soap opera spagnola dal titolo "Sei Sorelle", che prenderà in mano le redini della fascia del primo pomeriggio, occupando proprio lo slot orario de Il Paradiso delle signore, ufficialmente in pausa per le vacanze estive.

Antonella Clerici sostituita da giugno: cambio programmazione Rai

E poi ancora, cambio programmazione anche nella fascia del mezzogiorno, il regno incontrastato di Antonella Clerici, che a partire da giugno sarà sostituita.

Il cooking show È sempre mezzogiorno, anche quest'anno dominante dal punto di vista auditel con una media di oltre il 16% di share, andrà in pausa per il periodo estivo e questa estate non lascerà spazio alle repliche di fiction, bensì ad un nuovo programma inedito.

Trattasi di Camper, un programma itinerante condotto da Tinto, Roberta Morise e Federica De Denaro, che porterà gli Italiani alla scoperta delle bellezze del nostro Paese per tutto il periodo estivo.

Ritorna Mina Settembre nell'estate di Rai 1

La trasmissione andrà in onda rigorosamente in diretta, nella fascia oraria che va dalle 12 alle 13:30 circa, lasciando poi spazio al TG 1.

Novità anche per quanto riguarda la prima serata estiva di Rai 1, dove a partire da giugno ci sarà spazio per la messa in onda di un bel po' di repliche.

Tra le fiction proposte spicca Mina Settembre, la popolarissima serie con Serena Rossi, che tornerà in onda di domenica sera per la gioia degli oltre sei milioni di spettatori che l'hanno seguita in prima visione assoluta e che potranno rivedere le avventure di Gelsomina, in attesa della seconda stagione.

In access prime time, invece, dopo una trionfante stagione dei Soliti Ignoti, il game show condotto da Amadeus che ha sempre avuto la meglio nel corso dell'anno contro Striscia la notizia, ci sarà spazio per il ritorno di un altro programma amatissimo dal pubblico Rai.

Trattasi di Techetechetè, il programma revival che permetterà agli spettatori di fare un tuffo nel passato, rivedendo gli spezzoni dei programmi e dei varietà che hanno fatto la storia della televisione, dello spettacolo e del cinema. L'appuntamento è in programma dalle 20:45 in poi sulla rete ammiraglia, subito dopo l'edizione serale del Tg 1.