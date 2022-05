Per Diletta Leotta è giunto il momento di voltare pagina definitivamente dopo la fine della storia d'amore con Can Yaman.

A distanza di un po' di mesi dal loro addio, ecco che la conduttrice sportiva è uscita allo scoperto in compagnia della sua nuova fiamma.

Dopo diverse indiscrezioni, Diletta è stata paparazzata in compagnia del giovane Giacomo Cavalli, che le avrebbe fatto dimenticare definitivamente il divo turco.

L'addio tra Can Yaman e Diletta Leotta

Nel dettaglio, la storia d'amore tra Can Yaman e Diletta Leotta è stata una delle più discusse e commentate dell'ultimo periodo.

I due hanno tenuto banco per tutta l'estate sulle varie riviste di Gossip con il loro amore e, ad un certo punto, sembrava che fossero pronti anche per il tanto atteso matrimonio.

Alla fine, però, le cose sono andate diversamente e Diletta e Can hanno annunciato la fine della loro relazione, lasciando senza parole i tantissimi fan che avevano sognato e sperato in questo amore.

Ebbene, a distanza di un po' di mesi dalla rottura definitiva, ecco che Diletta Leotta sembra aver dimenticato definitivamente il divo turco protagonista di svariate serie di successo, come DayDreamer - Le ali del sogno.

Diletta Leotta volta pagina e dimentica Can Yaman: chi è la nuova fiamma

Da un po' di tempo, infatti, Diletta farebbe coppia fissa col giovane Giacomo Cavalli, figlio del velista Beppe e ben lanciato nel mondo della moda.

In questi giorni la coppia Diletta-Giacomo sono stati paparazzati mentre passeggiavano insieme, proprio come una coppia a tutti gli effetti, senza nascondersi dai fotografi che li hanno beccati.

L'ennesima dimostrazione del fatto che la conduttrice sportiva è riuscita a voltare pagina e a mettere una pietra sopra al passato.

Situazione diversa, invece, per l'attore turco che archiviata la relazione con Diletta Leotta, non è apparso in dolce compagnia con nessun'altra donna (almeno in maniera ufficiale).

I rumor sul flirt tra Can Yaman e Francesca Chillemi

Tuttavia, anche per lui, in questi mesi non sono mancati i rumor di gossip, come quelli che lo vedevano interessato alla sua collega Francesca Chillemi, con la quale ha condiviso il set della fiction "Viola come il mare", in onda prossimamente in prima visione assoluta su Canale 5.

Tuttavia, i due diretti interessati hanno sempre preferito tenersi distante dal gossip e, in questo periodo, non hanno mai confermato ma neppure smentito le voci che li riguardavano legati ad un possibile flirt.

Prima o poi arriverà anche per Can Yaman una nuova fiamma che gli farà archiviare per sempre la love story con Diletta? I fan dell'attore turco sperano vivamente di sì.