Disney Plus prepara il lancio della sua piattaforma digitale in Turchia e per l'occasione ha deciso di produrre diversi promo. Come affermato dalla stampa turca, i protagonisti saranno 15 stelle del panorama delle dizi e tra questi ci saranno anche Can Yaman e Hande Erçel.

Disney Plus produrrà dei promo per il mercato turco

Disney Plus arriverà in Turchia il 14 giugno e l'azienda si sta preparando al meglio per il lancio della piattaforma digitale. Già nel mese di febbraio si era mormorato del possibile coinvolgimento di alcuni attori turchi nella fase promozionale: alcuni indiscrezioni avevano parlato della probabile partecipazione di Can Yaman e Demet Özdemir in un spot promozionale per Disney Plus e a quanto pare sarà proprio così.

Come affermato da Birsen Altuntaş, l'azienda a breve inizierà le riprese di alcuni promo che avranno come protagonisti 15 attori turchi che hanno firmato un sodalizio con la piattaforma digitale. I promo saranno intitolati "The Disney Effect" e le riprese si svolgeranno dal 26 maggio al 6 giugno. Alcuni promo verranno prodotti e diretti da dei team provenienti dall'estero, mentre altri avranno il team di produzione turco Ptot Film di Çağatay Kaya.

Tra i protagonisti Can Yaman e Hande Erçel

Tra i 15 protagonisti dei promo dei Disney Plus ci saranno anche Can Yaman e Hande Erçel. Il primo infatti, molto presto, potrebbe lasciare l'Italia, alla volta della Turchia, per iniziare le riprese. A quanto pare, nel soggetto del suo promo Can Yaman camminerà sul tapis roulant della palestra di casa sua, mentre in tv guarderà The Waliking Dead.

Hande Erçel, invece, si troverà in abiti comodi a casa di amici e con una boule piena di pop corn guarderanno insieme il film Up.

Tra gli altri nomi citati per il promo, al momento, ci sono Pinar Deniz, Cansu Dere e Aras Bulut. Non si esclude che nella lista dei 15 protagonisti ci sia anche Demet Özdemir, visto che attualmente è impegnata sul set della serie original Disney Dünyayla Benim Aramda.

I due attori potrebbero lavorare insieme

Intanto gira un'altra indiscrezione su Can Yaman e Hande Erçel, pare che i due reciteranno insieme nella nuova serie Disney dal titolo El Turco. Sembrerebbe che la casa di produzione del progetto, Ay Yapım, abbia offerto una parte all'attrice, che si sarebbe dimostrata molto interessata alla cosa.

Sui progetti di Disney Plus, però, non vi è alcuna certezza. Come dichiarato dallo stesso Can Yaman, ci sarebbero delle clausole contrattuali che imporrerebbero la massima riservatezza. La stessa Demet Özdemir per esempio a differenza di altri lavori, proprio per questo motivo, non sta condividendo nulla dal set Disney che la vede impegnata tuttora.