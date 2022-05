In queste ultime ore in Turchia sta facendo molto discutere l'ammontare del presunto cachet che Can Yaman potrebbe accaparrarsi per la realizzazione della serie televisiva per Disney+ El Turco. Indiscrezioni turche, infatti, parlano di un milione e mezzo di lire turche a episodio.

Il cachet di Can Yaman per la collaborazione con Disney+

Ultimamente si fa un gran parlare di Can Yaman e della sua collaborazione con la piattaforma digitale Disney+. Al momento le prime indiscrezioni rivelano che la serie potrebbe intitolarsi El Turco, che il set è ambientato in Italia (come ha rivelato lo stesso Can Yaman) e che al suo fianco potrebbe esserci Hande Erçel.

Tra i media turchi, però, è partito un chiacchiericcio sul presunto cachet destinato a Can Yaman per la sua collaborazione con Disney+. Come rivelato da Müge e Gülşen nel programma 2.Sayfa, in onda in Turchia su Tv8, l'attore turco potrebbe percepire a episodio 1,5 milioni di lire turche, pari a poco più di 85.000 euro. Numeri che nella terra natia di Can Yaman stanno facendo molto discutere.

Aras Bulut İynemli’nin bölüm başına alacağı 700 bin TL’nin yankıları sürerken Can Yaman sürpriz bir atakla öne geçti. Yaman, uluslararası dijital platformda yayınlanacak “El Turco” dizisinden bölüm başına 1.5 milyon TL alacak. pic.twitter.com/LodSmAJUzE — 2.Sayfaofficial (@MugeVeGulsen) May 27, 2022

La leggenda italiana de 'Il turco'

La Serie TV vedrà Can Yaman nel ruolo del predone ottomano El Turco, che si stabilisce in Italia, nel villaggio di Moena, dopo l'assedio di Vienna e per liberare il villaggio dai feudatari.

Proprio questa location potrebbe ospitare il set.

Infatti il villaggio di Moena è un piccolo paese che si trova nella Val di Fassa in Trentino Alto Adige, che ha un forte legame con la Turchia. Come narra la leggenda nel 1683, anno in cui l'Impero Ottomano assediò Vienna, un soldato turco che riuscì a sfuggire alle grinfie dell'esercito austriaco, riuscì a raggiungere il villaggio di Moena.

Gli abitanti si presero cura di lui, così "il turco" decise di stabilirsi nel piccolo paese e in un quartiere che ancora oggi si chiama Turchia. Questa potrebbe essere la storia che potrebbe dare inizio alla serie di Disney+ El Turco che, come già preannunciato, potrebbe vedere al fianco di Can Yaman la protagonista di Sen çal kapimi, Hande Erçel.

Insieme ad Hande Erçel è l'attore più popolare in Turchia

Potrebbe essere una coppia d'oro quella composta da Can Yaman e Hande Erçel, che attualmente risultano essere l'attore e l'attrice più popolari in Turchia (secondo la classifica stilata dagli utenti sul sito Imdb).

Nella top ten sono presenti anche Kerem Bürsin e Kıvanç Tatlıtuğ, mentre Demet Özdemir si piazza alla posizione numero undici. Quest'ultima, tra tutti gli attori appena citati, è l'unica a trovarsi sul set di una nuova serie. Infatti da diverse settimane ha iniziato le riprese di Dünyayla Benim Aramda, produzione che verrà trasmessa su Disney+.