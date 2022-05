Il Charity Award per l'impegno nel sociale. È questo il riconoscimento che è stato consegnato a Can Yaman durante il gala del Monte-Carlo Film Festival, l'evento cinematografico sul mondo della commedia organizzato ogni anno da Ezio Greggio.

L'attore ha raccontato sul palco l'esperienza con la sua associazione Can Yaman for children, affermando che l'amore degli italiani gli è stato di ispirazione per dar vita a questo progetto.

Can Yaman premiato con il Charity Award al Monte-Carlo Film Festival

Can Yaman al Monte-Carlo Film Festival, durante la serata di gala, ha ricevuto un premio per il suo impegno nel sociale.

Infatti, attraverso la sua associazione Can Yaman for children, si è occupato di diverse iniziative solidali atte ad aiutare i bambini in difficoltà.

Sul palco del festival, premiato dal conduttore e organizzatore dell'evento Ezio Greggio, l'attore ha parlato della sua esperienza nel mondo del sociale e del motivo per cui è nata la Can Yaman for children: "Sinceramente posso dire che da quando sono arrivato in Italia sono diventato una persona migliore, perché ricevendo un amore così pazzesco e immenso mi sono sempre preoccupato di trovare un modo per ricambiarlo. Avendo le conoscenze giuste ho creato questa associazione per aiutare i bambini. Visto che sono il nostro futuro, ho pensato che sarebbe stato giusto".

'Da bambino ho avuto tante difficoltà, credo che tutti i bambini debbano avere le giuste opportunità'

Durante la premiazione gli è stato anche chiesto perché ha deciso di fondare un'associazione per aiutare i bambini e Can Yaman ha raccontato che l'amore degli italiani è stato lo stimolo giusto per mettere in atto questo progetto: "Ho sempre pensato che amore genera amore e l'Italia per me ha sempre avuto un affetto molto particolare.

Avendo questo tipo di sostegno sapevo che sarei potuto riuscire a realizzare qualcosa di giusto che sarebbe piaciuto a tutti".

L'attore ha anche parlato delle difficoltà avute durante l'infanzia e di come l'abbiano spinto a fare qualcosa di buono per i bambini in difficoltà: "Come ho raccontato nella mia autobiografia, da bambino ho avuto tante difficoltà, per questo penso che tutti i bambini debbano avere le giuste opportunità come tutti, per questo ho deciso di dar vita a questa associazione".

L'associazione ha raccolto più di 1,8 milioni di dollari

La Can Yaman for children ha come mission quella di promuovere il diritto e il benessere di ogni bambino, sostenendo dei programmi in più di 150 Paesi, che hanno come obiettivo quello di sostenere le cure mediche per le famiglie in difficoltà, offrire un supporto educativo ed essenziale, come le forniture di cibo e acqua.

Come indicato sul sito ufficiale dell'associazione, per le varie iniziative, in totale al momento ha raccolto più di 1,8 milioni di dollari.