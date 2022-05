Proseguono gli appuntamenti su Canale 5 con la soap turca Brave and Beautiful. I nuovi appuntamenti che andranno in onda dal 9 al 13 maggio, mostreranno Cahide alle prese con il tentativo di riconquistare Korhan. La donna chiederà infatti al suo ex di ospitarla nella sua nuova casa. Da quando Hulya è andata a vivere a casa di Tahsin, lei ha smesso di sentirsi al sicuro. Cesur e Suhan rimarranno soli in un camera dall'albergo e la giovane Korludag confesserà al marito che in realtà non ha abortito.

Brave and Beautiful, anticipazioni al 13 maggio: Cesur e Suhan si mettono alla ricerca di Selma

Alemdaroglu e Suhan si metteranno alla ricerca di Selma, presunta amante di Cuneyt. I due giovani prenoteranno una camera presso l'hotel dove lavora la donna, per poi scoprire che Selma tornerà il giorno seguente. Cesur e la figlia di Tahsin decideranno così di ritirarsi nella loro camera, dove avranno modo di parlare e confrontarsi. Suhan coglierà l'occasione per spiegare a figlio di Fugen che in realtà non ha abortito e chiederà al marito se sia disposto a rinunciare a tutti i suoi piani contro il padre per costruire insieme una famiglia. Alemdaroglu però, non darà alcuna risposta alla giovane.

Cahide cercherà di cogliere al balzo la possibilità di poter riconquistare Korhan, visto che quest'ultimo gli avrà dato ospitalità in casa sua.

Il figlio di Tahsin non avrà però alcuna intenzione di tornare con la sua ex perché ancora furioso con lei dopo tutte le bugie che gli ha raccontato e i sotterfugi architettati per fingere di essere in dolce attesa.

Spoiler Brave and Beautiful 9-13 maggio: Cahide prende accordi con Turan

Adalet e Tahsin si incontreranno in carcere.

Poco dopo sopraggiungerà Riza. I due uomini avranno una discussione e sia Adalet che Tahsin intuiranno che Riza vuole ottenere qualcosa da loro. Korludag riceverà un filmato dove Salih parla di un piano per assassinare la madre di Cesur. L'uomo chiederà così al figlio di Fugen di incontralo. In seguito, Cesur scoprirà che Salih aveva chiesto a Cuneyt un ferro.

L'imprenditore ne dedurrà che proprio Salih sia coinvolto nell'omicidio della madre.

Nel frattempo, Cahide continuerà a tramare alla spalle di Hulya. La donna si metterà d'accordo con Turan per sottrarre il piccolo Zafer a Hulya e consegnarlo al padre. Tahsin, che nel frattempo avrà deciso di ospitare sia Hulya che Zafer, si ritroverà alle prese con le seducenti avance della donna. Le intenzioni dell'ormai acerrima nemica di Cahide, saranno quelli di conquistare il cuore del ricco Korludag. Quest'ultimo però, non avrà alcuna intenzione di cedere alle provocazioni della madre di Zafer.