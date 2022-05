Interessanti sviluppi avverranno durante le puntate di Brave and Beautiful (Cesur ve Guzel) in programma dal 16 al 20 maggio su Canale 5. Gli spoiler della Serie TV svelano che Sirin crederà che Riza Soyozlu abbia ucciso Salih, mentre Suhan Korludag (Tuba Büyüküstün) coprirà la fuga dell'ex marito dal carcere.

Anticipazioni Brave and Beautiful dal 16 maggio: Suhan complice della fuga dell'ex marito

Le anticipazioni di Brave and Beautiful, riguardanti le puntate in programma da lunedì 16 a venerdì 20 maggio in prima visione tv, segnalano che le forze dell'ordine interrogheranno i componenti della famiglia Korludag in merito alla morte di Salih.

Cesur, intanto, si darà alla fuga dopo aver scoperto da Banu (Gözde Türkpençe) che potrebbe essere arrestato. Dall'altra parte, Suhan si metterà d'accordo con Rifat per recarsi nel luogo segreto dove ha trovato nascondiglio l'ex marito.

Riza, invece, chiederà a Tahsin di cedergli l'albergo, se non vuole essere accusato dell'uccisione di Salih. Cahide (Sezin Akbasogullari) non riuscirà a consegnare il bambino a Turan. Infine Cesur si ricorderà che c'era un fiore sotto le scarpe che indossava il padre di Sirin quando è stato trovato privo di vita nel cassone della sua auto.

Cesur scopre il luogo dov'è stato ucciso Salih

Nelle puntate di Brave and Beautiful in programma nella terza settimana di maggio, Suhan e l'ex marito scopriranno il luogo dov'è stato ucciso Salih grazie all'identificazione del tipo di fiore.

La giovane Korludag e Cesur, a questo punto, troveranno alcune tracce ematiche e una pallottola piantata nella corteccia di un albero. Più tardi, il figlio di Fugen troverà una bicicletta e una gomma da cancellare con scritto Ali. Per questo motivo Suhan si recherà a casa del bambino, ma la madre la caccerà via via in malo modo.

La donna, infatti, affermerà che suo figlio non ha visto nulla. Un comportamento che ovviamente desterà i sospetti dei protagonisti della serie tv.

Sirin sospetta che Riza abbia eliminato suo padre

Anche Riza scoprirà che Ali era presente all'omicidio di Salih dopo aver visto un video. Sirin (Irmak Örnek), intanto, sospetterà che il fratello di Adalet abbia eliminato suo padre.

Suhan, a questo punto, convincerà la giovane a parlarne con il procuratore. Per questo motivo Riza ordinerà a Turan di sequestrare Ali per fare in modo che Cesur cada in un tranello e venga arrestato. Ma ecco che il bambino fuggirà, tanto da essere salvato da Mihriban, che l'accompagnerà al comando di polizia. Alla fine, il figlio di Fugen verrà prosciolto dal crimine, mentre Tahsin verrà messo nei guai dalla deposizione di Ali.