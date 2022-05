Secondo le anticipazioni della soap opera turca Brave and Beautiful (Cesur ve Guzel in lingua originale) nelle puntate che andranno in onda su Canale 5, da lunedì 30 maggio a venerdì 3 giugno, ci saranno novità e colpi di scena.

In particolare Cesur verrà a sapere che Adalet è fuggita di prigione e così si metterà sulle sue tracce per scoprire dove sia finita. Allo stesso tempo l'uomo vorrà capire con cosa Riza starà continuando a ricattare Tahsin e Suhan. Intanto quest'ultima dirà a suo fratello Korhan di fare una cena tutti insieme in famiglia, in quanto Tahsin è malato.

Poco dopo Korludag scoprirà che il padre non è realmente in fin di vita, ma ha architettato questo piano per averla vicino a sé.

Infine Suhan rivelerà a Cesur di non aver abortito e i due arriveranno a un accordo: la donna tornerà a vivere con l'uomo, a patto di non pensare più al passato. Allo stesso tempo Tahsin sarà disperato in quanto continua a chiamare sua moglie, ma quest'ultima non gli risponderà al cellulare.

Adalet evaderà di prigione

Nelle puntate a breve in onda su Canale 5, Cesur verrà a sapere che Adalet è fuggita via di prigione. Il giovane protagonista quindi farà le sue ricerche per scoprire che fine abbia fatto la donna. Allo stesso tempo Cesur vuole capire che cosa ha in mano Riza per continuare a ricattare Tahsin e Suhan.

Nel frattempo Korludag senior rivelerà a Cesur che Riza ha inviato la prova con cui lo ricatta a una persona e che quindi lo tiene ancora di più in pugno.

Intanto Sühan informerà Korhan della malattia di loro padre e gli chiederà di cenare tutti insieme alla tenuta, ma la serata si rivelerà un flop in quanto i tre finiranno per litigare come sempre.

Poco dopo, Riza costringerà Suhan ad accettare un suo invito a cena.

Kemal però verrà a sapere di questa serata e informerà Cesur: questi si precipiterà al ristorante e aggredirà Riza.

Suhan confesserà a Cesur di non aver abortito

Successivamente Cesur scoprirà il video che incrimina Tahsin della morte di Salih, ma non lo consegnerà alle forze dell'ordine, in quanto è troppo innamorato di Suhan.

Intanto quest'ultima riceverà i risultati delle analisi di suo padre: il dottore le dirà che non esiste nessuna cura possibile, ma lei farà un altro consulto medico e scoprirà che si tratta solo di un piano di Tahsin per averla vicino a sé.

Poco dopo Suhan confesserà a Cesur di non aver abortito. I due troveranno quindi un accordo: la donna deciderà di tornare a vivere con Cesur, però l'uomo dovrà prometterle di non pensare più alle cose passate.

Infine Tahsin continuerà a telefonare a sua moglie, di cui non ha notizie da quando è evasa dal carcere.