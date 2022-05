Nuovi colpi di scena e sorprendenti svolte attendono i telespettatori nelle prossime puntate di Brave and Beautiful (in lingua originale Cesur ve Güzel).

Stando alle anticipazioni turche, Cesur vivrà attimi drammatici che la porteranno a fare scelte avventate. Dopo aver "imprigionato" in un modo davvero singolare il suo nemico Riza, Alemdaroğlu dovrà fronteggiare un ostacolo inaspettato: Sühan. Vediamo perché e in che modo la giovane Korludağ ingannerà l'ex marito.

Anticipazioni turche di Cesur ve Güzel: Rıza ricatta Sühan

La storyline prenderà il via quando Riza filmerà la morte di Salih Turhan, avvenuta accidentalmente per mano di Tahsin Korludağ.

Dopo una serie di ricerche, depistaggi e inganni, Cesur scoprirà che l'uomo è il vero responsabile della morte della madre. A quel punto architetterà un folle piano per vendicarla. Nel frattempo Riza non starà a guardare e agirà per liberarsi di Alemdaroğlu. L'ex galeotto userà Sühan per fermare il nemico, mostrandole il video che incastra il padre. Stando alle anticipazioni turche, l'uomo minaccerà di inviarlo al procuratore, a meno che la giovane non accetti di assecondare le sue richieste.

Cesur rinchiude Rıza in una gabbia: Cesur ve Güzel, spoiler Turchia

Le anticipazioni turche di Cesur ve Güzel rivelano che Riza chiederà a Sühan di aiutarlo a far sì che l'ex marito non continui a mettergli i bastoni tra le ruote.

La giovane Korludağ si vedrà costretta ad accettare il vile ricatto per evitare che il padre finisca in carcere. La sua prima mossa sarà tentare di convincere Cesur a non continuare con le sue indagini. La situazione, tuttavia, si complicherà quando Alemdaroğlu metterà in atto il suo piano. Dopo aver costruito una cella e aver installato una telecamera, attirerà con l'inganno il perfido Soyözlü.

Stando alle anticipazioni, Cesur riuscirà a imprigionare l'uomo, con l'intento di fargli confessare il brutale omicidio di Fügen. Nel frattempo Sühan, che avrà pedinato l'ex marito, giungerà sul posto e cercherà di convincerlo a non diventare anch'egli un criminale. I suoi tentativi, però, saranno inutili.

Sühan è costretta ad ingannare Cesur: Cesur ve Güzel, anticipazioni turche

Dopo aver cercato invano di convincere Cesur a liberare Riza, Sühan si vedrà costretta ad ingannare l'ex marito. Stando alle anticipazioni turche di Cesur ve Güzel (nota in Italia come Brave and Beautiful), nelle prossime puntate italiane la designer gli tenderà un tranello con l'aiuto del braccio destro di Soyözlü, Turan Fişekçi. Per poter liberare il criminale i due dovranno inscenare il finto sequestro della donna. Lo scagnozzo farà credere a Cesur di essere disposto a tutto, anche a uccidere Sühan. Di fronte a questa minaccia, il protagonista sarà costretto ad accettare e, quindi, a liberare l'assassino della madre.

Il piano messo in atto dalla giovane Korludağ, però, andrà incontro a un ostacolo. La figlia di Tahsin apprenderà che l'ex marito, attraverso una telecamera, avrà ripreso la discussione tra lui e Riza mentre quest'ultimo era imprigionato nella gabbia costruita dallo stesso Alemdaroğlu. Dunque Sühan dovrà recuperare la registrazione prima che finisca nelle mani del procuratore.