Delia Duran è da tempo al centro della cronaca rosa per la relazione tormentata con l’attore Alex Belli che ha lasciato in diretta tv pochi giorni dopo essere entrata nella casa del Grande Fratello Vip 6 per poi cambiare idea. Di origine venezuelana, nella vita è un'attrice e modella, negli ultimi mesi la sua carriera è slittata in secondo piano, visto che Delia ha fatto parlare di sé soprattutto per il "triangolo amoroso" che vede protagonisti il marito Alex Belli e Soleil Sorge. La coppia non è nuova a questi "battibecchi mediatici", infatti nel 2019 non sono mancate le diatribe nemmeno durante la partecipazione alla seconda edizione di Temptation Island Vip, il docu-reality sui sentimenti prodotto da Maria De Filippi.

Quanto è alta Delia Duran? Carta d’identità

Nome e cognome: Nusat Del Valle Duran Pérez

Luogo di nascita: Santiago de los Caballeros de Mérida (Venezuela)

Data di nascita: 17 aprile 1988

Età: 33 anni

Peso: informazione non disponibile

Altezza: 1 metro e 70 centimetri

Professione: modella e attrice

Segno zodiacale: Ariete

Curiosità: prima di diventare attrice il suo sogno era quello di essere una manager di successo, per questo motivo ha studiato marketing

Quando ha esordito in tv Delia Duran?

Delia Duran è nata il 17 aprile del 1988 a Santiago de los Caballeros de Mérida (Venezuela), luogo in cui ha trascorso l'infanzia e l'adolescenza e ha terminato gli studi in marketing.

Di pari passo, però, ha coltivato la passione per la recitazione, fino a farla diventare un lavoro.

All'età di vent'anni si è trasferita in Italia e al suo lavoro di attrice ha accostato quello di modella: la bellezza l’ha portata a essere un volto molto ricercato. Poi nel 2017 ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo delle fiction: infatti quell’anno ha interpretato il ruolo di Asia ne "Il bello delle donne...

alcuni anni dopo". Lo stesso anno ha partecipato alla quinta stagione de "L'onore e il rispetto", in cui Delia interpreta Michela Maccaluso, giovane vedova dal forte temperamento. Nel 2018, invece, ha interpretato Alice in "Furore 2". Nello stesso anno ha preso parte anche al programma di Piero Chiambretti, CR4 - La repubblica delle donne.

A quali programmi televisivi ha partecipato Delia Duran?

Il 2019 è stato l'anno del debutto nel mondo dei reality. In quell’anno infatti Alex Belli e Delia Duran entrano a Temptation Island Vip 2, condotta da Alessia Marcuzzi. Un percorso che, tra alti e bassi, si è concluso con il lieto fine, visto che al falò di confronto finale Alex e Delia lasciano il programma insieme.

Nel 2022, invece, è diventata concorrente del Grande Fratello Vip. È entrata nella casa a due mesi dalla fine del programma, ma dal debutto del reality show (a settembre 2021) è sempre stata una protagonista grazie alla partecipazione nel programma del marito Alex Belli e la liaison da lui instaurata con Soleil Sorge.

Dopo aver visto tra i due un avvicinamento che andava oltre l'amicizia, Delia ha deciso di reagire affrontando i diretti interessati con dei confronti sia all'interno della casa, che in studio.

L'ultimo incontro avuto con Alex Belli a dicembre 2021 è stato determinante, in quanto Delia gli ha dichiarato la volontà di voler chiudere la storia. Nel convincere la moglie a cambiare idea, Alex non ha rispettato le regole anti Covid e per tale motivo Alex Belli è stato squalificato.

Lo stare vicini, però, non ha risolto le incomprensioni all'interno della coppia, così Delia ha accettato la proposta di diventare una nuova concorrente del Grande Fratello Vip e ha chiesto al compagno un periodo di pausa. Inoltre la Duran ha dato ad Alex il compito di riconquistarla.

Delia Duran: quali sono stati i suoi fidanzati?

Delia Duran, ancor prima di Alex Belli, ha dichiarato di aver avuto un passato sentimentale abbastanza burrascoso.

Prima di Belli, Duran è stata sposata con Marco Nerozzi per due anni e ospite a Domenica Live da Barbara d'Urso ha raccontato di averlo denunciato per violenza fisica e psicologica.

Successivamente ha conosciuto Alex Belli. Il loro amore è nato nel 2018 sul set di “Furore 2”, anche se Belli in quel periodo stava con Mila Suarez. Il 26 giugno 2021 hanno celebrato la loro unione con un rito non ufficiale che Belli ha definito ‘liturgia della parola’ a Uggiate Trevano (Como); non sono uniti legalmente in quanto Alex Belli non ha ottenuto il divorzio dall'ex moglie Katarina Raniakova. A confermarlo anche Mila Suarez: 'Alex Belli e Delia Duran non sono sposati'.

Il loro rapporto, però, si è incrinato con l'ingresso di Belli nella casa del Grande Fratello Vip, in quanto Alex si è avvicinato a Soleil Sorge.

Il loro rapporto, definito da Belli come una semplice "chimica artistica", ha monopolizzato le vicende della casa e ovviamente l'attenzione della cronaca rosa. Secondo i concorrenti e il pubblico Delia e Alex si sarebbero messi d'accordo per inscenare una sorta di triangolo amoroso solamente per far parlare di sé.

Dopo l'espulsione dell'attore dalla casa, Delia e Alex hanno spesso litigato. La loro storia non viene vista bene nemmeno dai media, anche durante l'ospitata a Verissimo, Silvia Toffanin ha definito una ‘gara a chi recita meglio’ la loro vicenda sentimentale. Con l'ingresso di Delia come nuova concorrente, attualmente i due sarebbero in pausa, anche se l'attrice ha dichiarato (dentro la casa) di aver lasciato ufficialmente Alex, dopo aver visto un messaggio d'amore aereo dedicato a Soleil, secondo lei inviato proprio dal marito.

Duran ha poi ritrattato tutto: per Miriana Trevisan Delia ‘ha cambiato idea’ su Belli.

Delia su Instagram

Delia Duran ha un profilo Instagram seguito da oltre 400.000 follower. Attualmente i post pubblicati raccontano l'avventura di Delia all'interno della casa del Grande Fratello Vip. Generalmente, però, le foto riguardano i suoi shooting fotografici, la storia con Alex Belli e il suo amico a quattro zampe Bella.

Delia Duran concorrente al Grande Fratello Vip

Delia Duran è diventata concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip il 14 gennaio del 2022. Il suo ingresso nella casa non è stato per niente rose e fiori, soprattutto con Soleil Sorge, visti i trascorsi e i battibecchi per il rapporto molto intimo che l'influencer ha avuto con Alex Belli.

L'attrice, però, ha avuto anche qualche alterco con Alessandro Basciano, visto che quest'ultimo aveva dichiarato che Delia prima o poi, dopo la finta paparazzata, avrebbe "tradito Alex per davvero". Per tali motivi Belli ha litigato con Basciano.

La partecipazione di Delia al reality ha portato Soleil ad allontanarsi da Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro [VIDEO]. Motivo della disputa il fatto che l’influencer non ha gradito che le due siano state molto vicine a Delia in un momento in cui si sentiva abbattuta per i continui scontri con l’attrice all’interno della casa. Soleil ha detto che Manila ‘non è una vera amica’. Non solo Nazzaro e Ricciarelli, Sorge ha attaccato anche Jessica Selassié, per il finto atteggiamento amichevole che secondo lei ha con Delia, visto che prima del suo ingresso nella casa l'ha sempre criticata.

Sorge, però, ha trovato un "alleato" in Giucas Casella, infatti i due hanno spettegolato sul fatto che sul corpo di Delia ci sia ‘molta plastica’.

Intanto tutta la casa ha dichiarato di aver scoperto una Delia molto dolce e lontana dalla "soap opera" messa in atto con Alex Belli. Delia ha trovato un’amica in Miriana Trevisan, forse anche perché all'interno del reality lei è l'antagonista di Soleil Sorge. Anche gli altri concorrenti, però, le sono stati vicino, soprattutto quando Delia ha deciso di lasciare Alex. Davide Silvestri ha cercato di capire insieme a lei cosa possa essere successo nel suo matrimonio, mentre Valeria Marini e Nathaly Caldonazzo le hanno consigliato di "mettere un punto" con lui.

Delia ha ammesso di avere un interesse per Barù, che attualmente non risulta ricambiato, anzi per Barù il litigio con Alex è stato costruito “per cavalcare l'onda”.

Di seguito i principali episodi della sua avventura all'interno della casa:

Le critiche di Delia contro le sorelle Selassié e Sophie Codegoni: Delia si è resa protagonista dentro la casa anche quando non era una concorrente. In occasione dell'ingresso nel reality del marito Alex Belli ha avuto da ridire contro le principesse Selassié e Sophie Codegoni, accusate di aver flirtato un po' troppo con il marito;

Il primo confronto di Delia con Alex: l'avvicinamento di Alex a Soleil ha portato Delia, nella puntata del 5 novembre, ad avere un confronto con il marito all'interno della casa. Gli ha chiesto di limitarsi, in quanto ha ritenuto questo flirt una mancanza di rispetto nei suoi confronti;

Il confronto tra Delia e Soleil: Alex non ha mantenuto la promessa fatta alla moglie. Invece di allontanarsi da l'influencer l'ha addirittura baciata. Così, il 12 novembre, Delia entra nuovamente nella casa, per avere un confronto soprattutto con Soleil, accusandola di essere lei a provocare il marito;

La paparazzata di Delia con un altro uomo: a dicembre esplode un nuovo gossip. Emergono degli scatti inequivocabili: Delia ha baciato un altro uomo. La notizia viene subito riportata dentro la casa ad Alex, che non crede però al gossip. Successivamente Delia ammetterà di averlo fatto apposta per far ingelosire il marito;

Delia vuole chiudere con Alex: non sopportando più la vicinanza tra Alex e Soleil, Delia decide di entrare nella casa per lasciarlo. Belli per salvare la situazione prova ad abbracciare la moglie e per questo motivo Alex viene squalificato per mancato rispetto delle norme anti Covid;

Delia diventa una concorrente del Grande Fratello Vip: il 14 gennaio Delia entra nella casa nelle vesti di nuovo concorrente e lo fa "da single". Infatti chiede ad Alex Belli una pausa di riflessione, in quanto non l'ha ancora perdonato per il suo rapporto con Soleil. Entrando nella casa Delia ha confessato di sperare di avere un confronto con Soleil.

Delia decide di lasciare Alex: il 18 gennaio Delia in lacrime lascia Alex in seguito ad un messaggio aereo d’amore dedicato a Soleil e firmato “Solex” (ovvero l’unione tra i nomi Soleil e Alex). ‘È finita’, ha sentenziato la modella venezuelana.

Delia ritratta e non vuole lasciare più Alex: a quanto pare Delia avrebbe ammesso di non riuscire a stare senza il marito, così cambia idea e dichiara di non voler più separarsi da lui. La scelta lascia perplessa Miriana che si allontana da Delia: ‘Aveva detto che lasciava Alex e ora cambia idea’, ammette sconfortata Trevisan.

Delia Duran: il cane Bella, il fitness e l'amore per il viaggio

Delia Duran adora gli animali, infatti non si separa mai dalla sua cagnolina Pomerania Spitz nana di nome Bella.

È un cucciolo completamente bianco e su Instagram ha anche un profilo personale (@bella_pomeraniaspitz) seguito da più di 1.700 follower. È stato Alex Belli a regalarle Bella per il suo 33esimo compleanno.

Delia Duran adora fare sport ed è appassionata di fitness. Ama prendersi cura di sé, tenendo il corpo in forma. Nella sue pagine social sono presenti anche dei video in cui lei si allena con, ad esempio, delle lezioni di Zumba.

Ama viaggiare e non disdegna delle vacanze sia al mare, che in montagna. Infatti, molto spesso, queste mete diventano le location per i suoi shooting fotografici.

Delia Duran: il video dello scontro con Soleil Sorge

Delia Duran, dopo aver varcato da concorrente la porta rossa della casa del Grande Fratello Vip, è stata messa subito a confronto con Soleil Sorge.

Le due non se le sono mandate a dire: l'influencer ha definito il suo ingresso nella casa come una sorta di "persecuzione" nei suoi confronti. Ovviamente Delia non si è mostrata d'accordo con il giudizio di Soleil, dichiarando apertamente guerra.