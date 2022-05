Lucrezia "Lulù" Hailé Selassié è una delle principesse Selassié concorrenti alla sesta edizione del Grande Fratello Vip. La ragazza infatti, a settembre 2021, ha fatto il suo ingresso nella casa insieme alle sorelle Jessica e Clarissa. Il suo percorso nel reality, però, è stato sicuramente segnato dalla storia d'amore che ha instaurato con Manuel Bortuzzo che ha abbandonato la casa per motivi di salute.

Quanto è alta Lucrezia 'Lulù' Hailé Selassié? La carta d’identità

Nome e cognome: Lucrezia Hailé Selassié

Luogo di nascita: Roma

Data di nascita: 9 giugno 1998

Età: 23 anni

Peso: 55 chilogrammi

Altezza: 1 metro e 65 centimetri

Professione: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Gemelli

Curiosità: ama il canto e vorrebbe trasformare questa passione in una professione

Lucrezia 'Lulù' Hailé Selassié: biografia, studi ed esordi in tv

Lucrezia “Lulù” Hailé Selassié è una discendente della dinastia etiope degli Hailé Selassié (il padre è Aklile Berhan Makonnen Hailé Selassié), anche se sulla discendenza sono sorte delle polemiche, in quanto è stato insinuato che fossero delle finte principesse e che il padre non fosse figlio dell'ultimo imperatore di Etiopia, ma bensì del suo giardiniere: la famiglia ha smentito la cosa.

Insieme ai genitori, alle sorelle Jessica e Clarissa e al fratello Christian è cresciuta tra Roma e Londra.

Attualmente vive nella Capitale, dove si è laureata presso la John Cabot University, un'università privata statunitense con sede a Roma nel quartiere Trastevere. Nonostante la vita agiata, Lulù ha avuto un passato molto difficile. All'interno della casa del Grande Fratello Vip Lulù ha raccontato di un ricatto subito da parte di un ragazzo quando aveva 15 anni.

Lucrezia 'Lulù' Hailé Selassié: la vita privata

Lucrezia "Lulù" Hailé Selassié non ha mai svelato dei dettagli in merito al suo passato sentimentale, anche se, secondo quanto riportato da Deianira Marzano, avrebbe avuto una storia con Tony Effe, il leader della Dark Polo Gang.

Pare che la scintilla sia scoppiata durante la festa di compleanno di Lulù, in quanto il gruppo era stato invitato per esibirsi al party.

Al momento la ragazza sta intrattenendo una relazione con Manuel Bortuzzo, conosciuto all'interno della casa del Grande Fratello Vip. I due attualmente sono separati, in quanto Manuel ha deciso di abbandonare il gioco per problemi di salute.

Nella casa del Gf, Lulù e Manuel hanno parlato di nozze da “affrontare” una volta finito il reality.

Lucrezia 'Lulù' Hailé Selassié Instagram

Lucrezia "Lulù" Hailé Selassié, quando è entrata nella casa del Grande Fratello Vip, aveva il seguente profilo Instagram @hihprincesslulu. Per un breve periodo la famiglia ha deciso di disattivarlo a causa degli insulti che la ragazza riceveva nei vari post.

Successivamente è stato riattivato e chiuso definitivamente da Instagram per non aver rispettato la policy (lo staff ha comunicato che è stato sospeso per contenuti espliciti). Al momento Lulù ha aperto un altro profilo Instagram (@luluselassieofficial) seguito da quasi 290.000 follower.

Lucrezia 'Lulù' Hailé Selassié concorrente al Grande Fratello Vip

Lucrezia "Lulù" Hailé Selassié all'interno della casa del Grande Fratello Vip ha trovato l'amore e si è fidanzata con Manuel Bortuzzo. Anche se all'inizio la loro storia non era tutta rosa e fiori, in quanto Manuel la respingeva. Lulù si era detta delusa da Manuel soprattutto perché l’indifferenza che lui ostentava nella casa cozzava con il comportamento che teneva con la principessa quando i due erano in intimità.

All'inizio del percorso nel reality ha gareggiato come unico concorrente insieme alle sorelle Jessica e Clarissa e i "battibecchi in famiglia" non sono mai mancati. Per esempio, Lulù si è scontrata con Jessica in quanto l'ha rimproverata di stare troppo attaccata ad Alessandro Basciano, visto che quest'ultimo aveva scelto di stare con Sophie Codegoni.

Il suo atteggiamento da ragazza con "la testa fra le nuovole" è stato spesso criticato in casa. Per esempio Lulù è stata attaccata da Manuel per essersi addormentata durante la messa in onda della Turandot voluta da Katia Ricciarelli, ma anche Manila l'ha ripresa spesso per la poca collaborazione nelle faccende domestiche.

Anche la ragazza, però, si è fatta sentire: Lulù ha attaccato Barù perché, a suo dire, tratterebbe la sorella come se "fosse un mostro".

Di seguito i principali episodi della sua avventura all'interno della casa:

Lulù e Manuel si avvicinano : all'inizio del Grande Fratello Vip tra i due nasce una forte complicità e dopo pochi giorni tra Lulù e Manuel scatta il primo bacio;

: all'inizio del Grande Fratello Vip tra i due nasce una forte complicità e dopo pochi giorni tra Lulù e Manuel scatta il primo bacio; La crisi tra Lulù e Manuel : il rapporto tra i due ragazzi inizia ad avere i primi problemi e Manuel sembra non accettare gli approcci della ragazza, al punto che Manuel inizia a rifiutare i baci di Lulù;

: il rapporto tra i due ragazzi inizia ad avere i primi problemi e Manuel sembra non accettare gli approcci della ragazza, al punto che Manuel inizia a rifiutare i baci di Lulù; Lo scandalo della reale discendenza dalla casa reale Etiope: secondo il settimanale Oggi, Lulù, Clarissa e Jessica sarebbero delle finte principesse e non discenderebbero dalla dinastia etiope degli Hailé Selassié. La famiglia risponde con un comunicato alle illazioni del settimanale, affermando che i rapporti di parentela sono certificati sia dallo Stato etiope, che da quello italiano. Il settimanale, inoltre, rivela che il padre delle principesse sarebbe detenuto in Svizzera per truffa;

secondo il settimanale Oggi, Lulù, Clarissa e Jessica sarebbero delle finte principesse e non discenderebbero dalla dinastia etiope degli Hailé Selassié. La famiglia risponde con un comunicato alle illazioni del settimanale, affermando che i rapporti di parentela sono certificati sia dallo Stato etiope, che da quello italiano. Il settimanale, inoltre, rivela che il padre delle principesse sarebbe detenuto in Svizzera per truffa; Lulù sbotta dopo l'eliminazione di Clarissa: dopo l'eliminazione della sorella, Lulù si chiude in bagno e inizia a piangere, inveendo contro i compagni d'avventura e dicendo che del gioco non gliene frega nulla. Per tale sfuriata Lulù viene ripresa da Signorini, che la definisce una "grande maleducata";

dopo l'eliminazione della sorella, Lulù si chiude in bagno e inizia a piangere, inveendo contro i compagni d'avventura e dicendo che del gioco non gliene frega nulla. Per tale sfuriata Lulù viene ripresa da Signorini, che la definisce una "grande maleducata"; La fine della storia tra Lulù e Manuel : il ragazzo si rende conto di non voler intraprendere una storia con la principessa Selassié, così Manuel decide di rompere con Lulù e le chiede di "lasciarlo stare";

: il ragazzo si rende conto di non voler intraprendere una storia con la principessa Selassié, così Manuel decide di rompere con Lulù e le chiede di "lasciarlo stare"; Il ritorno di fiamma tra Manuel e Lulù : i due ragazzi si riavvicinano e la cosa sembra farsi seria, anche se non viene vista di buon occhio dalle altre sorelle Sellasié, infatti Clarissa teme Lulù possa illudersi;

: i due ragazzi si riavvicinano e la cosa sembra farsi seria, anche se non viene vista di buon occhio dalle altre sorelle Sellasié, infatti Clarissa teme Lulù possa illudersi; Lo scontro tra Lulù e Katia Ricciarelli : tra la principessa e la soprano avviene un terribile scontro, in cui Katia viene accusata di razzismo per averle dato della "scimmia" e per averle detto di "andare a scuola al suo Paese, che forse non le hanno insegnato niente". Anche Lulù viene ripresa da Alfonso Signorini per il linguaggio scurrile usato contro Katia Ricciarelli;

: tra la principessa e la soprano avviene un terribile scontro, in cui Katia viene accusata di razzismo per averle dato della "scimmia" e per averle detto di "andare a scuola al suo Paese, che forse non le hanno insegnato niente". Anche Lulù viene ripresa da Alfonso Signorini per il linguaggio scurrile usato contro Katia Ricciarelli; Lulù in crisi per l'uscita del suo fidanzato: Manuel abbandona prematuramente la casa per motivi di salute e Lulù entra in casa. Il suo fidanzato cerca di rassicurarla, promettendole che il loro amore proseguirà anche dopo l'esperienza del GF Vip.

Lucrezia 'Lulù' Hailé Selassié: il cane Alizée, Riccanza e la passione per le lentiggini

Lucrezia "Lulù" Hailé Selassié ha un cagnolino di nome Alizée.

Appena uscito dalla casa del Grande Fratello Vip, Manuel è andato a casa della fidanzata per trovare sua madre e tramite un video, che è stato mostrato anche a Lulù, si è fatto vedere in compagnia di Alizée.

Ha partecipato come ospite alla seconda edizione di Riccanza, visto che la sorella Jessica era una delle protagoniste insieme a Tommaso Zorzi.

Tra le sue passioni c'è sicuramente quella per il make up e Lulù non rinuncia mai a disegnarsi con l'eyeliner delle lentiggini finte.

Lucrezia 'Lulù' Hailé Selassié: il video del rapporto speciale con Manuel

Lucrezia "Lulù" Hailé Selassié, all'interno del Grande Fratello Vip, è stata subito al centro dell'attenzione per la liaison con Manuel Bortuzzo. Il flirt è diventato uno degli argomenti di punta delle puntate in prima serata e Signorini, attraverso alcuni video, ha ripercorso gli inizi della loro storia.