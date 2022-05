Miriana Trevisan non si vedeva in tv dal 2007, da quando ha partecipato come concorrente a L'isola dei Famosi, e il suo ritorno sul piccolo schermo è avvenuto 14 anni dopo cavalcando l'onda di un altro reality, il Grande Fratello Vip. Una concorrente che all'interno della casa ha fatto molto parlare di sé: Miriana ha avuto un flirt con Nicola Pisu, e poi una relazione d'amore con Biagio D'Anelli.

Quanto è alta Miriana Trevisan? La carta d’identità

Nome e cognome: Miriana Trevisan

Luogo di nascita: Napoli

Data di nascita: 7 novembre 1972

Età: 49 anni

Peso: 60 chilogrammi

Altezza: 1 metro e 70 centimetri

Professione: showgirl

Segno zodiacale: Scorpione

Curiosità: ha un attestato di operatrice turistica, anche la sorella Lavinia lavora in questo campo come receptionist.

Quando ha esordito in tv Miriana Trevisan?

Miriana Trevisan, nonostante sia nata a Napoli, ha origini venete, infatti i genitori sono di Mestre. Nata da mamma Maria e papà Adriano (quest'ultimo è venuto a mancare nel settembre del 2020 a causa di un male incurabile), ha anche una sorella di nome Lavinia.

Dopo aver studiato danza per tanti anni, nel 1991 debutta in televisione con Non è la Rai. Di lì a poco entra nel cast di tanti importanti programmi Mediaset come Striscia la Notizia, nel ruolo di Velina con Laura Freddi.

Miriana affianca i più grandi personaggi della televisione italiana: nel 1995 diventa valletta de La Corrida con Corrado, nel 1996 e 1997 accompagna Raimondo Vianello nel programma sportivo Pressing, mentre dal 1997 al 2002 lavora insieme a Mike Bongiorno sia ne La ruota della fortuna, che nel talent Bravo Bravissimo.

Nel 2007, invece, partecipa per la prima volta a un reality, debuttando nella quinta edizione de L'Isola dei Famosi, ai tempi condotta ancora da Simona Ventura. Si allontana dalla tv per ben 14 anni, fino a ritornarci con un altro reality: la sesta edizione del Grande Fratello Vip. Miriana è presente dalla casa dal settembre 2021 e fa parte del gruppo dei primi 22 partecipanti.

Con chi è stata sposata Miriana Trevisan? Gli ex attori e artisti della soubrette

Miriana Trevisan, nel 2003, sposa il cantante Pago. I due si conoscono in Sardegna nel 2002 e dopo un anno e mezzo di matrimonio decidono di lasciarsi. Dopo la partecipazione di Miriana a L'isola dei Famosi, i due si ritrovano e nel 2009 nasce il loro primo e unico figlio Nicola.

Nel 2013, però, avviene la separazione definitiva. Nonostante ciò i due rimangono in ottimi rapporti e Pago ha difeso Miriana dagli attacchi di Katia.

Dopo la separazione da Pago, Miriana instaura una relazione con l'attore e regista teatrale Giulio Cavalli, ma dopo due anni finisce anche la loro storia.

All'interno della casa del Grande Fratello ammette di non avere una relazione da cinque anni, ma secondo alcuni gossip all'esterno ha lasciato un ragazzo segreto, un certo Bruno, che sarebbe l'attuale fidanzato di Veronica Ursida, ex dama di Uomini e Donne. Questa indiscrezione viene portata a galla dall'esperto di gossip Biagio D'Anelli nell'ottobre del 2021, che solo successivamente diventa concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip, nonché il nuovo fidanzato di Miriana Trevisan.

Ai tempi Biagio, tramite alcune storie su Instagram, pubblica delle foto di alcuni baci tra Miriana e questo misterioso fidanzato segreto e con queste storie voleva "mettere in guardia" il flirt di Miriana Nicola Pisu. Queste immagini sono accompagnate dalla didascalia: "Sgamata. Miriana perché non racconti la verità?".

Miriana Trevisan su Instagram

Miriana Trevisan ha un profilo Instagram seguito da 295.000 persone. La gallery, attualmente, racconta in maniera particolare l'avventura della showgirl all'interno della casa del Grande Fratello Vip. Grazie alla partecipazione al reality, in cinque mesi, il profilo di Miriana ha acquisito più di 60.000 follower.

Miriana Trevisan concorrente al Grande Fratello Vip

Miriana Trevisan ha movimentato le dinamiche all'interno della casa del Grande Fratello Vip soprattutto con il flirt che ha avuto con Nicola Pisu e la storia d'amore nata con Biagio D'Anelli.

È stata protagonista di vari momenti clou della casa, come quando ha evitato una possibile rissa tra Aldo e Alex o quando Miriana ha salvato Gianmaria, dopo che gli è andato del cibo di traverso.

Non sono mancati anche dei momenti di tensione, come quando Miriana ha avuto uno scontro con Barù per delle posizioni contrastanti. È stata una delle protagoniste quando Katia Ricciarelli è stata accusata di razzismo per una frase detta a Lulù: in quell'occasione la showgirl ha anche minacciato di lasciare la casa.

È stata una delle prime a stringere amicizia con la moglie di Alex Belli, ma Miriana ha deciso di allontanarsi da Delia in quanto nutre alcuni dubbi sul vero rapporto tra la donna e Alex. Anche se, durante il loro periodo di complicità, Miriana e Delia volevano isolare Soleil, visto che entrambe hanno dei dissapori con l'influencer.

Di seguito i principali episodi della sua avventura all'interno della casa:

Miriana bacia Nicola : dopo una paio di settimane in cui la showgirl non riusciva a sentirsi a suo agio nel gruppo, Miriana si avvicina a Nicola e tra i due nasce una speciale complicità. In poco tempo scatta anche il bacio;

: dopo una paio di settimane in cui la showgirl non riusciva a sentirsi a suo agio nel gruppo, Miriana si avvicina a Nicola e tra i due nasce una speciale complicità. In poco tempo scatta anche il bacio; Miriana "attaccata" da Patrizia Mirigliani : la mamma di Nicola Pisu non vede di buon occhio il rapporto con la showgirl, così Patrizia Mirigliani entra dentro la casa e avverte il figlio dicendogli di stare attento e che nessuno "deve approfittare della sua bontà";

: la mamma di Nicola Pisu non vede di buon occhio il rapporto con la showgirl, così Patrizia Mirigliani entra dentro la casa e avverte il figlio dicendogli di stare attento e che nessuno "deve approfittare della sua bontà"; La crisi tra Miriana e Nicola : le cose tra i due non proseguono bene e la showgirl non se la sente di intraprendere seriamente una relazione con il ragazzo. Tra i due sfociano liti anche in prima serata e, in un momento di nervosismo, Nicola perde le staffe contro Miriana e le dice "ti meriti una persona che ti tratti male". La frase fa infuriare anche Signorini, che riprende il concorrente in diretta;

: le cose tra i due non proseguono bene e la showgirl non se la sente di intraprendere seriamente una relazione con il ragazzo. Tra i due sfociano liti anche in prima serata e, in un momento di nervosismo, Nicola perde le staffe contro Miriana e le dice "ti meriti una persona che ti tratti male". La frase fa infuriare anche Signorini, che riprende il concorrente in diretta; Miriana torna in gioco grazie al biglietto di ritorno: durante la puntata del 19 novembre la showgirl viene eliminata al televoto, ma grazie al biglietto di ritorno Miriana torna in gioco al GF Vip e rientra nella casa;

durante la puntata del 19 novembre la showgirl viene eliminata al televoto, ma grazie al biglietto di ritorno Miriana torna in gioco al GF Vip e rientra nella casa; Miriana si avvicina a Biagio D'Anelli: l'ingresso dell'esperto di gossip all'interno della casa stuzzica molto Miriana. I due si avvicinano e iniziano a conoscersi e tra alti e bassi decidono di iniziare una relazione, soprattutto quando Biagio lascia la fidanzata in diretta.

Miriana Trevisan: la passione per la cucina orientale e Alessandro Cattelan

Miriana Trevisan è stata anche una musa ispiratrice per Pago, infatti le ha dedicato il suo più grande successo discografico: "Parlo di te".

È un'amante della buona cucina, soprattutto quella orientale, e ama in maniera particolare quella cinese e giapponese.

Nella sua carriera ha affiancato i personaggi più importanti della televisione italiana, ma delle nuove leve ammette di amare in maniera particolare Alessandro Cattelan. In un'intervista, infatti, l'ha definito "straordinario".

Miriana Trevisan: il video dell'incontro con Pago

Miriana Trevisan, all'interno della casa del Grande Fratello Vip, ha avuto tante sorprese speciali e una di queste gliel'ha fatta il suo ex marito Pago, il papà del figlio Nicola. Il cantante è entrato nella casa per incoraggiare la showgirl e spronarla a seguire il suo percorso nel reality.