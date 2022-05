Dopo nove anni di trasmissione, lo storico programma di Rai 2, Detto Fatto, ha chiuso i battenti. Bianca Guaccero ha salutato i suoi telespettatori e nel suo discorso non sono mancate di vene di ironia e sarcasmo, come se volesse togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Detto fatto è stato un programma di genere factual. La prima puntata è andata in onda il 18 marzo 2013. Le prime edizioni sono state condotte da Caterina Balivo, sostituita in seguito da Guaccero nel 2018. Lo scorso 5 maggio è andata in onda ufficialmente l'ultima puntata dello show.

Non nascondendo l'emozione che provava in quel momento, Bianca ha dichiarato senza peli sulla lingua che il programma ha chiuso perché "non avete più bisogno di noi". La conduttrice ha ironicamente spiegato di non avere più nulla da insegnare al pubblico, come per esempio la ricetta per la pasta all'uovo. In risposta alle varie polemiche nei confronti del format, la conduttrice ha spiegato che lei e il suo staff si sono sempre comportati onestamente.

Detto fatto chiude i battenti: Bianca Guaccero saluta i telespettatori

Prima di iniziare l'ultima puntata di Detto fatto, Bianca Guaccero ha dichiarato di aver pensato spesso a questo giorno e alle sensazioni che avrebbe provato. Gli ultimi minuti della puntata sono sempre stati incentrati su Guaccero, la quale ha voluto fare l'ultimo discorso.

L'ex interprete di Capri ha detto che sono trascorsi quattro anni dal suo primo giorno di conduzione in quel di Rai2. All'epoca, infatti, la precedente conduttrice Caterina Balivo era passata al timone di Vieni da me, programma che la moglie di Guido Maria Brera ha condotto dal 2018 al 2020,

Bianca Guaccero ha descritto i primi anni all'interno del programma come un periodo positivo, in cui ha fatto preziose scoperte ed esperienze.

Gli ultimi sarebbero stati più complicati a causa della pandemia da Covid-19 e della guerra in Ucraina. Vista la difficile situazione, la conduttrice ha spiegato di aver preso l'intrattenimento nei confronti del pubblico quasi come un dovere, piuttosto che come un divertimento. La 41enne ha voluto ringraziare tutti per come è stata accolta, in quanto a Detto fatto ha trovato una famiglia.

Molto emozionata, ha poi ricevuto un messaggio da parte di Caterina Balivo, che le ha fatto i complimenti per come ha condotto lo show.

Numerose le polemiche sullo show

C'è da dire che nel corso di questi anni l'opinione pubblica ha sollevato non poche polemiche nei confronti di Detto Fatto. Un format leggero, che per questa sua caratteristica forse non è stato apprezzato da tutti. Al riguardo, Bianca Guaccero ha affermato di aver letto diverse affermazioni nel corso degli ultimi mesi, di cui ha preferito non parlare, in quanto per lei sono importanti i fatti. Guaccero ha dichiarato di essere stata fiera di lavorare a Detto fatto, fino all'ultimo giorno, e ha consigliato ai telespettatori di non credere a tutto ciò che leggono.